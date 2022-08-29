İBB maaş promosyonları ne kadar, kaç TL? Emeklilerin maaşlarını taşımalarıyla son aylarda gündemin ilk sıralarına yerleşen maaş promosyonları, şimdi de kamu kuruluşlarında çalışanların maaşlarıyla yeniden gündemde.

Adalet Bakanlığı, bazı üniversite ve belediyelerin çalışanlarına maaş aldıkları bankalardan yapılan promosyon ödemeleri sonrası gözler en çok çalışana sahip büyükşehir belediyesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaş promosyonlarına çevrildi.