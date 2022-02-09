İBB'den Halk Ekmek fiyatına yüzde 60 zam

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 Şubat cuma günü itibarıyla İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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