İBB evlilik desteği 2024: İBB evlilik hibe desteği ne kadar, nasıl alınır ve kimler başvurabilir? - İş-Yaşam Haberleri

İBB evlilik desteği 2024: İBB evlilik hibe desteği ne kadar, nasıl alınır ve kimler başvurabilir? - İş-Yaşam Haberleri

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu evlenecek çiftlere verilen hibe desteğinin artırıldığını bildirdi. Buna göre tek sefere mahsus destek miktarı 7 bin liradan 15 bin liraya çıktı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ekonomi kötüye gittikçe her alandaki sosyal desteğimizi artırıyoruz. Yeni evlenecek ve ekonomik zorluk yaşayan çiftlere evlilik desteğini 15 bin TL’ye çıkardık" ifadelerini kullandı.

PARA KADININ HESABINA YATIRILIYOR

Söz konusu destek için çiftlerin iş durumu, maddi yeterlilikleri ve ihtiyaçları sosyal araştırma ile tespit ediliyor. Şartları taşıyan çiftler için yapılan ödemede para, kadının hesabına yatırılıyor.

Değerlendirmeye tabi olacak çiftlerin 3 ay içinde evlenmeleri, İstanbul’da ikamet etmeleri, sosyal incelemede uygun görülmeleri gerekiyor. Çiftlerin daha önce boşanmayla sonuçlanan evlilik gerçekleştirmiş olmaları başvurularına bir engel teşkil etmiyor.

Evlilik desteği başvuruları online olarak İBB'nin sosyal yardım sitesinden yapılabiliyor.