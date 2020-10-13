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Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, Singapur'da Ar-Ge merkezi açtığını duyurdu. Söz konusu merkezde, düşük sayıda elektrikli otomobil üretimi gerçekleştirileceği de belirtildi.



300 milyon dolarlık yatırımla geçen hayata geçen merkezde, 2025 itibari ile yılda 30 bin adet elektrikli otomobil üretilmesi planlanıyor.

Hyundai'nin Singapur tesisinin güneş ve hidrojen enerji ile üretim yapacağı belirtiliyor. Müşteriler için bir test parkurunun da yer alacağı tesiste, yapay zeka teknolojisi ile üretim yapılacağı kaydedildi.

2040 yılında yollardan içten yanmalı otomobilleri kaldırmayı hedefleyen Asya ülkesi Singapur, Hyundai yatırımı ile birlikte ilk kez bir otomobil üretimine ev sahipliği yapacak.

İngiliz elektrikli süpürge markası Dyson'ın rafa kalkan elektrikli otomobil projesinin de Singapur'da üretilmesi planlanıyordu.

Öte yandan, KPMG'nin araştırmasına göre, Singapur dünyada otonom sürüşe en hazır ülke olarak dikkat çekiyor.