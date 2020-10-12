Hint Okyanusu'ndaki 720 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ada ülkesi Singapur, dünyanın otonom sürüşe en hazır ülkesi çıktı.
KPMG'nin Otonom Araçlara Hazırlık Endeksi'ne göre, Singapur hazırlık süreçlerinde yaptığı atakla Hollanda'nın iki yıllık liderliğine son verdi.
Yapılan açıklamaya göre, ulaşımda otonom sürüş hazırlıklarını değerlendiren endeks, 30 ülkedeki gelişmeleri puanlayarak oluşturuluyor. Bu yılki sıralamayı Singapur'un 2019 başından bu yana yaptığı yatırımların etkilediği bildirildi.
Otonom araçların test edilmesi, geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için etkili politikaları devreye alan Singapur'un bu sayede güçlü bir çıkış yakaladığı bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda, ülkedeki yolların onda birinin test sürüşleri için açıldığı belirtiliyor.
Otonom araçları ülkenin batısındaki tüm devlet yollarında denemeye başlayan Singapur'un, 2022'ye kadar belirlenen üç bölgede sürücüsüz otobüsleri hizmete alacağı da aktarıldı.
Şu anda bin 600 olan şarj noktalarının sayısını 2030'a kadar 28 bine çıkarak ülkenin, hem tüketici kabul kategorisinde hem de politika ve yasalar kategorisindeki yüksek puanlarıyla endekste ilk sıraya yerleştiği açıklandı.
Endeksin ikinci sırasında Hollanda, üçüncü sırasında Norveç, dördüncü sırada ABD ve beşinci sırada Finlandiya yer alıyor.
'ÖLÜMLÜ KAZALAR AZALACAK'
Bu yıl üçüncüsü açıklanan Otonom Araçlara Hazırlık Endeksi'ni değerlendiren KPMG Türkiye Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, "Ülkeler otonom araçların güvenli ve etkili çalışması için her yıl önemli mesafeler alıyor. Araçların toplu taşımada, madencilikte ve lojistikte kullanıma girdiğini görüyoruz. Bu yıl endekste beş yeni ülke var, Belçika, Şili, Danimarka, İtalya ve Tayvan. Her yıl ülkelerdeki gelişmeleri karşılaştıran ve ölçen endeks, altyapı ve düzenlemelerde model olacak beş kentteki gelişimi de düzenli takip ediyor. Pekin, Detroit, Helsinki, Pitssburgh ve Seul'de ulaşım, trafik yönetimi, ekonomi ve bilgi teknolojileri komisyonları sektörü hem izleyecek hem denetleyecek. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada her yıl 1.35 milyon ölümlü trafik kazası meydana geliyor ve 50 milyon kişi trafik kazalarında yaralanıyor. Bu kazaların yüzde 95'i insan hatasından kaynaklanıyor. Otonom sürüşlerin bu kazaları önemli ölçüde azaltacağı tahmin ediliyor" dedi.
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