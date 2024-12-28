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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hüseyin Yücel HT Spor'a konuştu: Hasan Arat yönetiminin devamı değiliz - Beşiktaş Haberleri

        Hüseyin Yücel HT Spor'a konuştu: Hasan Arat yönetiminin devamı değiliz

        Beşiktaş'ın mevcut başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, HT Spor'daki özel yayında Melih Gümüşbıçak ve Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtladı. Yücel, "Hasan Arat yönetiminin devamı değiliz. Görevden kaçmadan taşın altına elimizi koyduk." ifadelerini kullandı. İşte Hüseyin Yücel'in HT Spor'a özel açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 17:52 Güncelleme: 28.12.2024 - 18:14
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        "Hasan Arat yönetiminin devamı değiliz"
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        Beşiktaş'ta seçime saatler kala mevcut başkan ve başkan adayı Hüseyin Yücel, HT Spor'daki özel yayında Melih Gümüşbıçak ve Oğuzhan Genç'in konuğu oldu.

        Hüseyin Yücel seçime dair önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, "Hasan Arat yönetiminin devamı değiliz. Görevden kaçmadan taşın altına elimizi koyduk." ifadelerini kullandı.

        İşte Hüseyin Yücel'in açıklamaları:

        "Şu anda geldiğimiz noktada güzel bir kampanya dönemi geçirdik. Kampanya başlamadan önce sayın Serdal beye de fikri ben verdim çok fazla uğraşmasına gerek yok Hasan Arat'ın devamı dese başka bir propaganda malzemesine gerek yok diye dile getirmiştim televizyon ekranlarında. O da sağolsun beni kırmadı bütün propagandasını sayın Hasan Arat'ın eşbaşkanı Hüseyin Yücel diye dile getirdi. Ben de dilim döndüğümce devamı olmadığımı kendim bir birey olarak gitmediğimi, kaçmadığımı ve taşın altına elimi soktuğumu söyledim. Bu akşam da final yemeğimizi yapıyoruz. İnşallah kazanan sonunda Beşiktaş olacaktır."

        "HESAP VERİLMESİ GEREKİYORSA HAZIRIM"

        "Haberim vardı. Muhalefet yaptığım çok ciddi özellikle transferlerde muhalif olduğum durumlar söz konusuydu ama son sözü her zaman başkan söylüyordu. Teknik direktörün de yönlendirmesiyle başkan son noktayı koyuyordu ama aradan tereyağından kıl çekermiş gibi kendimi de ayıklamıyorum. Evet oradaydım haberlerim vardı bir hesap kitap verilmesi gerekiyorsa da sonuna kadar vermeye de hazırım dedim her platformda zaten sayın Hasan Arat istifa ettikten sonra tüzük gereği bize kaldı başkanlık ve yönetim kurulumuz. Bizlerde aslına bakarsanız o gün şunu dile getirebilirdik sayın başkan istifa etti bizim de onunla gitmemiz gerekiyor derdik. Biz hem bir yere gitmedik Beşiktaş'a sahip çıktık hem de tüzük gereği atanmanın çok etik bir davranış olmadığını dile getirdik ve dedik ki olağanüstü seçime gidelim eğer kongre üyeleri teveccüh gösterirse ve güvenoyu tazelerlerse görevimize aynen devam ederiz dedik."

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        "86,5 MİLYON EURO'LUK SPONSORLUK ANLAŞMASINA VARDIK"

        "Bugün çok güzel bir lansman gerçekleştirdik. Sponsorluklar içinde yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızın şirketleri de var. 2025-2026 sezonunun başından itibaren 3 yıllık toplamda 86,5 milyon euro'luk bir paket sponsorluk anlaşmasına vardık. Minimum 1 milyon euro'luk sponsorluktan maksimum 5 milyon euro'luk olarak çok önemli anlaşmalar imzaladık. Bunu Bankalar Birliği projesinden bağımsız bir şekilde yürütüyoruz. Beşiktaş'ın hem futbol takımına hem de amatör branşlarına destek olacak şekilde kullanılacak bu ücret. Diğer taraftan Bankalar Birliği süreci var, şöyle bir projemiz var projeden ziyade ricamız olacak. 45 tane Beşiktaşlı iş adamına gideceğiz ve 2'şer milyon euro borç isteyeceğiz bu parayı hibe yapmayın ama külüne faizsiz borç verin diyeceğiz"

        "SPORTİF DİREKTÖR DÜŞÜNMÜYORUZ"

        "İlk etapta sportif direktör düşünmüyoruz. Yönetim kurulunda mini icra kurulunu oluşturacağız. Bu icra kurulu tamamıyla bana bağlı çalışacak ve yönetim kurulu ile teknik direktör, başkan arasında köprü oluşturcaklar. Dışarıdan profesyonel destek de alacağız bu icra kurulunda başka üyelerimiz de olacak. Transferler özelinde bir şey söyleyeyim... Transfer süreci sadece teknik direktöre bırakılmayacak kadar önemli bir şeydir. Biz teknik direktörümüzü seçtikten sonra bu icra kuruluyla istişare ederek scouting raporları doğrultusunda bilimsel donelerle transferler yapılacak. Kısacası kimsenin nazıyla transfer yapmayacağız."

        "SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

        "Seçildiğimiz takdirde her yerde söyledim. Sayın Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Kendisinin açıklaması oldu benim bazı şartlarım olacaktır dedi. Bizim de bazı şartlarımız olacak. Eğer ortak bir paydada buluştuğumuz takdirde kendisiyle çalışmayı arzu ediyoruz. Sergen Yalçın olmazsa B,C planlarımız hazır. Öncelikli olarak yerli bir teknik direktöre gitmeyi planlıyoruz ama olmazsa yabancı bir teknik direktörle yola devam ederiz. Burada elimizi bağlayan bir konu var Mayıs ayında bir seçim daha var. O yüzden gelecek olan teknik direktöre 6 ay artı 1 yıl 6 ay artı 2 yıl gibi tekliflerde bulunabileceğiz. Tabii bu da kabul görmeyebilir bazı teknik direktörler tarafından önünü görmesi açısından."

        "EN ÖNEMLİ FARKIMIZ VİZYON"

        "En önemli farkımız vizyon farklılığı sayın Serdal Adalı'nın vizyonu kötüdür demiyorum ama kendisine ifade etti yoğurt yiyişimiz çok farklıdır. Kongre üyelerimiz bu seçimde Serdar Adalı vizyonu ile Hüseyin Yücel vizyonunu oylayacaklar. Tabii ki benzerlikler var aklın yolu birdir. Beşiktaş'ın kurtuluş projelerinden bir tanesi diğer kulüplerde de gördüğümüz gibi gayrimenkul projelerdir ama biz bunun yanında SuperApp projesine çok önem veriyoruz."

        "MUSRATI'YE 10 MİLYON EURO TEKLİF GELDİ, GİDECEK"

        "Premier Lig'den 2 oyuncuyla görüşüyoruz birisi sağ kanat birisi de Musrati'nin ayrılması durumunda 6 numaradan takımıza girecek. Tabii oyuncu transferleri kadar oyuncuları göndermemiz de önenmli. Vedalaşalım ki yerine oyuncularla dolduralım ama hayalimiz arzumuz 2 kanat oyuncusu bir tane sol bek bir tane 6 numara şeklinde çalışmalarımızı tamamladık. 70 kişilik bir liste var daha çok genç oyunculara yönelmek istiyoruz. Scout ekibimiz eylül ayından bu yana çalışıyor. Al Musrati kiralık gidecek. Suudi Arabistan'dan 10 milyon euro bedelinde teklif geldi. Kiralık gidecek zorunlu satın alma opsiyonuyla gidecek. Seçim sürecine girdiğimizden dolayı dün de imzayı atabilirdik ama ben bilerek etik olmayacağından dolayı siz evrakları hazırlayın gelen yönetime göre imzalar atılsın dedim."

        FELIX UDOKHAI TRANSFERİ

        "Felix Uduokhai transferini direkt Friedel takip etmiştir. Sözleşmelerini Kaan Bey takip etmiştir. İlk gelirken ki yazılan çizilenlerden haberim yok. İkincide benim haberim oldu. Bu sözleşmeler yapılırken Mail grubuna beni dahil etmemişlerdi. Ümraniye'deki samimi olduğumuz genç arkadaşımız vardı. O uyardı ve beni de dahil ettiler. Ben olmaması gerektiğini söyledim ama olmadı, iş imzaya kaldı dediler. Ben de hayırlısı olsun dedim."

        "BEŞİKTAŞ'IN HAKKINI SAVUNACAĞIM"

        "Bizzat bir fiil kendim TFF ile mücadele edeceğim mücadele etmekten ziyade de iletişimde bulunacağım. Gerekirse TFF'nin önünde yatmaya kadar Beşiktaş'ın hakkını savunmaya çalışacağız çünkü en fazla hakkı yenen kulüplerin başında Beşiktaş geliyordur."

        "FEYYAZ HOCA KENDİ İSTEĞİYLE YÖNETİME GİRMEDİ"

        "Feyyaz hocayla oturduk konuştuk kendi isteğiyle yönetime girmedi. Kendisinden profesyonel anlamda faydalanacağımız bir göreve getireceğiz ama bunun ne olacağını seçim bittikten sonra kendisiyle konuşacağız. Samet Aybaba gibi bir görev değil daha farklı daha spesifik görev tanımları net belli olan bir görev düşünüyoruz"

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