700 bin kamu işçisini kapsayan 2021 kamu işçisi zam oranı görüşmelerinde hükümetin zam teklifi merak ediliyordu. İşte bugün belli olan kamu işçileri için hükümetin zam teklifi...

HÜKÜMETİN KAMU İŞÇİLERİ ZAM TEKLİFİ NE KADAR?

Hükümetin kamu işçilerine zam teklifi belli oldu. Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre hükümet brüt 3577 ile 3750 TL arasında maaş alanlara 100 TL, 3750 - 4000 TL arasında alanlara 60 TL seyyanen zam teklif etti.

Ayrıca 2021 yılı için yüzde 9 + yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranında zam önerildi.

TÜRK –İŞ ve HAK – İŞ bu yıl ortak teklif sunmuştu. İki konfederasyon kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 liraya çıkartılmasını, bu taban ücretin üzerine ilk 6 ay için yüzde 20 zam yapılmasını, sonraki 6 aylık dönemlerde ise enflasyon artı yüzde 3 refah payı verilmesini istemişti.

İşçi sendikaları, ilerleyen süreçte hükümetin teklifini iyileştirmesini bekliyor. Görüşmelerin bu ay içinde tamamlanması bekleniyor.