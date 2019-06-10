ABD’nin Huawei’ye yönelik yaptırımlarının ardından Çinli şirketle iş birliklerini askıya alan teknoloji devlerine her geçen gün bir yenisi eklenirken, Google ve Facebook'un geçen haftalardaki darbesiyle gittikçe artan gerginlikte yeni bir cephe daha açıldı.

Çinli şirketin ABD’nin kara listesine alınmasının ardından, dünyanın önde gelen teknoloji ve bilişim firmalarının çalışanlarına Huawei’deki meslektaşlarıyla konuşmalarını bile yasakladığı ortaya çıktı.

Konuya yakın kaynakların Reuters’a verdiği bilgiye göre dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bazıları, çalışanlarına, Huawei’deki meslektaşları ile teknoloji ve teknik standartlar hakkında yaptıkları konuşmalara son vermelerini bildirdi.

‘İLETİŞİM KURMAYIN, TOPLANTI YAPMAYIN…’

Kaynaklara göre, ABD’Li çip üreticisi Intel ve Qualcomm’un yanısıra ve Güney Koreli teknoloji şirketi LG’nin mobil altyapı şirketi LG Uplus, çalışanlarının Huawei ile gayri resmi konuşmalarını kısıtladı.

Teknoloji şirketlerinin çalışanlarının katıldığı bu tür tartışmalar, aslında özellikle telekomünikasyon özelinde uzmanlaşmış mühendislerin, 5G başta olmak üzere yeni nesil mobil ağlar ve iletişim teknolojileri alanında teknik standartların ele alındığı uluslararası toplantıların rutin bir parçası olarak yapılıyor.

Intel ile Qualcomm’un, çalışanlarına ABD’nin yaptırım ve düzenlemelerine uyum için talimat verdikleri belirtilirken, sözkonusu bu iki şirket konuyla ilgili olarak resmi açıklama yapmadı.

Huawei ile görüşmeleri sınırlama konusunda resmi bir politikalarını bulunmadığını ifade eden LG Uplus'tan bir yetkili ise buna karşın şirket olarak çalışanlarına Huawei çalışanlarıyla iletişim kurmaktan ve ağ ekipmanı kurulum veya bakım konularında toplantı yapmaktan uzak durmalarını istediğini ifade etti.

‘AŞIRIYA KAÇIYORLAR!’

Bazı teknoloji firmalarının ise Huawei çalışanlarıyla iletişim kuran mühendislerine ABD’nin düzenlemelerine uygun şekilde rehberlik hizmeti sağladığı belirtildi.

ABD Ticaret Departmanı’nın kısıtlamalarının gerçekte ne içerdiği konusunda çok fazla yanlış anlaşılmanın yaşandığına dikkat çeken Washington merkezli bir ihracat kontrol bürosu avukatı Doug Jacobson, çalışanlarının Huawei ile iletişim kurmasını yasaklayan şirketlerin "aşırıya” kaçtığının altını çizerek, “Çünkü kısıtlamalar, iletişimi değil yalnızca teknolojinin transferini engelliyor" dedi.