Hong Kong Fed'i takip etti

Hong Kong Para Otoritesinden (HKMA) yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının 75 baz puan artışla yüzde 2'ye çıkarıldığı bildirildi.
Fed, dün aldığı kararla, kısa dönemli politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmişti. Artış 1994’ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı olmuştu.
HKMA'nın baz faiz oranı, Fed ile eşzamanlı atılan adım sonrası, Kovid-19 salgının başlangıcında dünyada merkez bankalarının ekonomik toparlanmaya destek için daha ucuz kredi kaynağı sağlamak amacıyla faiz indirimleri uygulamaya başladığı Mart 2022'deki seviyeye yeniden ulaştı.
HKMA, geçen ay, Fed'i faiz artırımı kararını izleyerek gösterge faiz oranını 50 baz puan artışla yüzde 1,25'e yükseltmişti.
ABD'de Kovid-19 salgınının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon baskısıyla 2021'in son çeyreğinde Fed'in para politikası tonu değişmeye başlamıştı.
Geçen yıl kasım toplantısıyla varlık alımlarının hızını düşürmeye başlayan Fed, mart ayında varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlamıştı. Banka, mart ayı toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı alırken, mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.
Fed, salgın sonrası politika normalleşmesinde bir başka adım olan bilanço küçülmesine ise haziran itibarıyla başlamıştı.
ENFLASYON BASKISI
Rusya-Ukrayna Savaşı ve Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasına yönelik politikaların tedarik zincirinde sıkıntıları artırmasının etkisiyle yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon, Fed'in üzerindeki baskıyı daha da artırmıştı.
ABD'de enflasyon mayısta yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.
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