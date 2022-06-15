Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı! 2022 Haziran ayı FED faiz kararı ne oldu?

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Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1.50-1.75 aralığına çekti. Böylece Fed Kasım 1994'ten bu yana ilk kez 75 baz puanlık bir artırım kararı almış oldu. Karar, 10'a karşı 1 oyla alındı.

FOMC politika faizini mart ayında 25, mayıs toplantısında ise 50 baz puan yükseltmişti.

Fed tarafından yayımlanan karar metninde genel ekonomik aktivitenin ilk çeyrekteki düşüşün ardından yükselişe geçtiği ifade edildi.

Son aylarda işsizlik oranının düşük seyrettiği belirtilen metinde "Enflasyon, pandemiye bağlı arz-talep dengesizliklerini, yüksek enerji fiyatları ve genel fiyat baskılarını yansıtan bir şekilde yüksek kalmaya devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve ilgili olaylar enflasyonda yukarı yönlü baskı yaratıyor. Bunun yanında Çin'deki koronavirüs nedenli kapanmalar tedarik zincirindeki bozulmaları muhtemelen daha kötü hale getirecek" değerlendirmeleri yer aldı.

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Komite'nin uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedeflerini koruduğu belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Bu hedefleri desteklemek amacıyla Komite federal fonlama oranı hedef aralığını yüzde 1.5-1.75 aralığına yükseltme kararı almıştır ve hedef aralıkta artırımların devamının gelmesinin uygun olacağını öngörmektedir. Bunun yanında Komite elindeki Hazine kağıdı ve mortgage destekli menkul kıymetleri azaltmaya 'mayıs ayında yayımlanan Fed Bilançosunu Azaltma Planı'nda anlatıldığı şekilde devam edecektir."

ENFLASYON 41 YILIN ZİRVESİNDE

Geçen cumaya kadar Fed'den bu toplantıda 50 baz puanlık artırım bekleniyordu. Ancak cuma günü ABD'de mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 8.6 ile 41 yılın zirvesine çıktığı açıklandı. Yüzde 8.3'lük beklentinin üzerinde gelen bu verinin ardından piyasalarda 75 baz puanlık artırım da fiyatlanmaya başlamıştı.

BÜYÜME BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

Fed faiz kararının yanında ekonomik beklentilerinde de güncellemeye gitti. Buna göre mart ayında yüzde 2.8 olan 2022 büyüme beklentisi bu toplantıda yüzde 1.7'ye düşürüldü. 2023 büyüme beklentisi yüzde 2.2'den yüzde 1.7'ye; 2024 beklentisi ise yüzde 2'den yüzde 1.9'a çekildi.

Fed bu yıl için işsizlik beklentisini de yüzde 3.5'ten yüzde 3.7'ye yükseltti. 2023 işsizlik beklentisi yüzde 3.5'ten yüzde 3.9'a yükseltilirken, 2024 beklentisi yüzde 3.6'dan yüzde 4.1'e revize edildi.