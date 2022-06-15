Fed'in faiz kararını açıklamasının ardından Bitcoin'de ilk anda satışlar gelirken, bu düşüş kısa sürdü. Sabah saatlerinde 20.200 doların altını gören Bitcoin Fed'in 75 baz puanlık faiz artırım kararı öncesinde ise 21.092 dolardan işlem görüyordu.
Saat 21.00'da kararın açıklanmasının ardından Bitcoin önce 15 dakika içerisinde 20.392 dolara kadar geriledi. Ardından yönünü yukarı çevirdi.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın bir sonraki toplantı için 75 baz puanlık faiz artırımına kapıyı açık bırakması ancak 75 baz puanlık artırımların sık hale geleceğini düşünmediğini söylemesi yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.
Powell'ın açıklamaları Fed'in bir yanda enflasyonla mücadeleyi ciddiyetle sürdürürken diğer yandan durgunluk yaratmak istemedikleri şeklinde algılandı. Bu mesaj piyasalarda yükselişe yol açtı.
BORSALARDA YÜKSELİŞ
ABD borsalarında Powell'ın saat 21.30'da başlayan açıklamaları sonrası yükseliş yaşandı. Açıklamalar öncesinde dünkü kapanışına yakın seyreden S&P 500 endeksinde yüzde 1.4'lük yükseliş yaşandı. Nasdaq Bileşik endeksi de Powell'ın konuşması esnasında 10.905 puandan 11.138 puana kadar yükseldi.
22.000 DOLARI DA AŞTI
Bitcoin borsalara paralel bir şekilde saat 21.45'te 21.700 doların üzerine tırmandı. Bitcoin yeni gelen bu risk iştahıyla saat 22.30'da 22.000 doların üzerini gördü.
Tabii bu son rahatlamaya rağmen yüksek enflasyonun yarattığı kayıp telafi edilemedi. Geçen cuma günü ABD'de mayıs ayı enflasyonu yüzde 8.6 ile 41 yılın zirvesine yükseldiği açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 8.3'ü aşınca kripto paralarda sert satışlar yaşandı. Bu veri yayımlanmadan önce Bitcoin 30.000 dolar civarında seyrediyordu.
Enflasyonun beklentileri aşmasıyla Fed'den daha önce 50 baz puanlık artırım beklenirken bu beklentiler 75 baz puana revize edildi. Bugün de Fed 75 baz puanlık artırıma giderek bu beklentiye uygun bir karar aldı.
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