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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan ABD merkezli Coinbase iş gücünde yüzde 18'lik azaltmaya gitmeye karar verdi. Bu, 1.100 çalışanının işine son verileceği anlamına geliyor.

Firmanın Kurucu ve CEO'su Brian Armstrong konuyla ilgil yazdığı blog yazısında ABD'deki olası resesyon ve gelen 'kripto kışı' sebebiyle bu zor kararı aldığını ifade etti.

'Kripto kışı' ifadesi kripto para piyasasında düşüş yaşanması ve uzun bir süre fiyatların düşük kalması anlamında kullanılıyor.

'FAZLA KİŞİYİ İŞE ALMIŞIZ'

Armstrong genel gidişatı aldıkları kararda sorumlu tutsa da şirketin de fazla hızlı büyüdüğünü kabul etti. Yazısında "Her şeyi doğru yapmaya çalıştık ancak artık açık bir şekilde görüyorum ki gerekenden fazla kişiyi işe almışız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl halka arz edilen Coinbase 11.4 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.

Son 1 haftada yatırımcısına yüzde 30 kaybettiren Bitcoin bugün 21.000 doların altını gördü. Bitcoin dolar bazında 2022 genelinde yüzde 55 düştü.