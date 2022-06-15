Dün 21.000 doların altına gerileyen Bitcoin daha sonra 22.900 doları aşmış ancak 23.000 dolarlık seviyeyi kıramamıştı.
Bugün TSİ 21.00'de tüm gözler Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrilecek. Bu toplantıya ilişkin beklentileri geçen cumadan bu yana kripto paralarda sert düşüşler yaşanmasına yol açtı.
Cuma günü öğleden sonra ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 8.6 ile 41 yılın zirvesine ulaştığı açıklandı. yüzde 8.3'lük beklentiyi aşan bu verinin ardından Fed'den 50 yerine 75 baz puanlık faiz artırımı bekleyenlerin sayısı arttı ve bu da fiyatlamalara yansımaya başladı.
SATIŞLAR PAZARTESİ HIZLANDI
Küresel borsalarda kayıplar yaşanırken kripto paralar adeta çakıldı. Cuma günü ABD enflasyonu açıklanmadan önce Bitcoin 30.000 doların hemen üzerinde seyrediyordu. Hafta sonu 28.000 doların altına gerileyen Bitcoin'de satışlar pazartesi günü piyasa açılışıyla beraber hızlandı.
Bitcoin dün toparlanmaya çalışsa da yeterli risk iştahı oluşmadı. Bu sabah 20.904 dolara kadar geriledi. Ardından yeniden 21.250 dolara çıktı. Böylece Bitcoin 2 günde ikinci kez 21.000 doların altını test etmiş oldu.
Şu ana kadar 21.000 doların altından gelen tpki alımları Bitcoin'deki düşüşü tuttu. Ancak özellikle akşamki Fed kararı sonrası iki yönde de sert hareketler yaşanabilir.
DOGECOIN İLK 10'DAN DÜŞTÜ
Dünyanın en büyük kripto parası son 24 saatte yüzde 6.7 değer kaybetti. Ethereum ise yüzde 8.5'lik düşüşle 1.127 dolara geriledi. Günlük olarak Binance Coin bu sabah itibarıyla yüzde 7 düşerken, Cardano (ADA) yüzde 5.7, Ripple yüzde 5.1, Solana yüzde 7.7, Polkadot yüzde 2.3, Dogecoin ise yüzde 9.3 değer kaybetti.
Dogecoin'de yaşanan sert düşüşle kripto paranın piyasa değeri 6.9 milyar dolara düştü. Böylece Polkadot 7.1 milyar dolarlık piyasa değeriyle Dogecoin'i geride bıraktı ve en büyük 10. kripto para oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!