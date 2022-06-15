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Dün 21.000 doların altına gerileyen Bitcoin daha sonra 22.900 doları aşmış ancak 23.000 dolarlık seviyeyi kıramamıştı.

Bugün TSİ 21.00'de tüm gözler Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrilecek. Bu toplantıya ilişkin beklentileri geçen cumadan bu yana kripto paralarda sert düşüşler yaşanmasına yol açtı.

Cuma günü öğleden sonra ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 8.6 ile 41 yılın zirvesine ulaştığı açıklandı. yüzde 8.3'lük beklentiyi aşan bu verinin ardından Fed'den 50 yerine 75 baz puanlık faiz artırımı bekleyenlerin sayısı arttı ve bu da fiyatlamalara yansımaya başladı.

SATIŞLAR PAZARTESİ HIZLANDI

Küresel borsalarda kayıplar yaşanırken kripto paralar adeta çakıldı. Cuma günü ABD enflasyonu açıklanmadan önce Bitcoin 30.000 doların hemen üzerinde seyrediyordu. Hafta sonu 28.000 doların altına gerileyen Bitcoin'de satışlar pazartesi günü piyasa açılışıyla beraber hızlandı.

Bitcoin dün toparlanmaya çalışsa da yeterli risk iştahı oluşmadı. Bu sabah 20.904 dolara kadar geriledi. Ardından yeniden 21.250 dolara çıktı. Böylece Bitcoin 2 günde ikinci kez 21.000 doların altını test etmiş oldu.

Şu ana kadar 21.000 doların altından gelen tpki alımları Bitcoin'deki düşüşü tuttu. Ancak özellikle akşamki Fed kararı sonrası iki yönde de sert hareketler yaşanabilir.

DOGECOIN İLK 10'DAN DÜŞTÜ

Dünyanın en büyük kripto parası son 24 saatte yüzde 6.7 değer kaybetti. Ethereum ise yüzde 8.5'lik düşüşle 1.127 dolara geriledi. Günlük olarak Binance Coin bu sabah itibarıyla yüzde 7 düşerken, Cardano (ADA) yüzde 5.7, Ripple yüzde 5.1, Solana yüzde 7.7, Polkadot yüzde 2.3, Dogecoin ise yüzde 9.3 değer kaybetti.

Dogecoin'de yaşanan sert düşüşle kripto paranın piyasa değeri 6.9 milyar dolara düştü. Böylece Polkadot 7.1 milyar dolarlık piyasa değeriyle Dogecoin'i geride bıraktı ve en büyük 10. kripto para oldu.