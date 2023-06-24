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Haberler Otomobil

Honda 1.3 milyon aracını geri çağırdı

Japon otomobil üreticisi Honda, dünya çapında 1.3 milyon araç için geri çağırma operasyonu başlattığını açıkladı. Geri görüş kamerasındaki potansiyel bir sorun ile ilgili başlatılan geri çağırma operasyonu, 2018-2023 yılları arasında üretilen Odyssey, 2019-2022 yılları arasında üretilen Pilot ve 2019-2023 yılları arasında üretilen Pasaport modellerini kapsıyor

Giriş: 24.06.2023 - 13:22 | Güncelleme: ABONE OL
Honda 1.3 milyon aracını geri çağırdı
Reuters

Japon otomobil üreticisi Honda, dünya çapında kapsamlı bir geri çağırma operasyonu başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1.3 milyon araç geri çağırma operasyonuna dahil edildi.

Geri çağırma kararının, geri görüş kamerasındaki potansiyel bir sorun ile ilgili olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2018-2023 yılları arasında üretilen Odyssey, 2019-2022 yılları arasında üretilen Pilot ve 2019-2023 yılları arasında üretilen Pasaport modellerinin geri çağırmadan etkilendiğini bildirdi.

Honda, geri çağırılan araçların 1.2 milyon adedinin ABD'de, 88 bin adedinin Kanada'da ve 16 bin adedinin de Meksika'da olduğunu açıkladı.

Japon üretici, 2021 yılında aynı sorunu yaşayan binlerce aracının garanti süresini uzatmıştı. Mayıs 2017'den bu yana markaya 274 bine yakın garanti başvurusu geldiği kaydedildi.

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