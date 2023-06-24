Reuters

Japon otomobil üreticisi Honda, dünya çapında kapsamlı bir geri çağırma operasyonu başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1.3 milyon araç geri çağırma operasyonuna dahil edildi.

Geri çağırma kararının, geri görüş kamerasındaki potansiyel bir sorun ile ilgili olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2018-2023 yılları arasında üretilen Odyssey, 2019-2022 yılları arasında üretilen Pilot ve 2019-2023 yılları arasında üretilen Pasaport modellerinin geri çağırmadan etkilendiğini bildirdi.

Honda, geri çağırılan araçların 1.2 milyon adedinin ABD'de, 88 bin adedinin Kanada'da ve 16 bin adedinin de Meksika'da olduğunu açıkladı.

Japon üretici, 2021 yılında aynı sorunu yaşayan binlerce aracının garanti süresini uzatmıştı. Mayıs 2017'den bu yana markaya 274 bine yakın garanti başvurusu geldiği kaydedildi.

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