H-ÜFE 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5.44, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,72 artış gösterdi.
ULAŞTIRMA DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 107.57 ARTTI
Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %107,57, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %64,03, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %39,26, gayrimenkul hizmetlerinde %154,95, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %38,06, idari ve destek hizmetlerde %59,13 artış gerçekleşti.
ULAŞTIRMA DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK YÜZDE 8.26 ARTTI
Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %8,26, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %5,67, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %1,28, gayrimenkul hizmetlerinde %5,80, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %2,29, idari ve destek hizmetlerde %2,43 artış gerçekleşti.
YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 21 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 6 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ
H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış; telekomünikasyon hizmetlerinde %19,38, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde %22,61, programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde %28,74 olarak gerçekleşti. Buna karşılık su yolu taşımacılığı hizmetleri %166,95, gayrimenkul hizmetleri %154,95, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için %125,84 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 18 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 9 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ
H-ÜFE'de aylık en fazla azalış gösteren alt sektörler %0,93 ile telekomünikasyon hizmetleri, %0,37 ile bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri, %0,35 ile istihdam hizmetleri oldu. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri %12,55, su yolu taşımacılığı hizmetleri %9,54, veterinerlik hizmetleri %9,18 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
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