Hızlı tüketim ürünleri pazarında yüzde 75 büyüme

NielsenIQ, Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) pazarının yakın dönem gelişimi ile perakende ve alışverişçi trendlerinin yanı sıra yakın dönem Hızlı Tüketim Ürünleri büyümesine boyut verecek iç görülerini paylaştı.

Türkiye tütün ve alkol hariç Hızlı Tüketim Ürünleri pazarının 2024'ün ilk 9 ayında hacim olarak yüzde 10,7 ve ciro olarak da yüzde 75,4 oranında büyüme kaydettiğini ifade eden NIQ (NielsenIQ+GfK) Türkiye Genel Müdürü ve EEMEA E-Ticaret Bölge Başkan Yardımcı Didem Şekerel Erdoğan, global Hızlı Tüketim Ürünleri pazarının son 3 çeyrektir pozitif hacim büyümesi göstererek olumlu bir tablo çizdiğini vurguluyor. Büyümeyi hem hacim ve hem de ciro bakımından öne çeken kategori grupları arasında dondurma, ev temizlik ürünleri ve alkolsüz içeceklerin dikkat çektiğini belirten Şekerel Erdoğan, 2024'ün ilk 9 ayında yüksek büyüme performansıyla ciro payını en çok artıran ilk 3 kategorinin ise dondurma, çikolata kaplamalılar ve ev temizleyicileri olduğunu paylaşıyor.

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REKLAM E-ticaretin Türkiye’de ve globalde geliştiğini vurgulayan araştırmaya göre bugün Hızlı Tüketim Ürünleri içindeki e-ticaret payı Güney Kore’de yüzde 40, Çin’de yüzde 35 ve ABD’de yüzde 20’ler seviyesine ulaşmış durumda. Türkiye’de ise bu payın yüzde 7 olduğu görülüyor. Yakın dönemde ise çift haneli büyümelerin görüleceği tahmin ediliyor. NIQ Türkiye Perakende Hizmetleri Direktörü Serhat Sükan, Türkiye’de e-ticaretin FMCG içindeki yüzde 7’lik payına karşılık, tüketici teknolojisi ve dayanıklı tüketim ürünleri pazarında yüzde 23'lük bir paya sahip olduğunu ve FMCG bakımından henüz kat edilecek yol olduğunu ifade ediyor.

NielsenIQ’nun araştırmasına göre, e-ticaret 2024 yılının ilk 9 ayında offline pazar ile paralel bir ciro büyümesi kaydetti. Hızlı Tüketim Ürünleri e-ticaret pazarında 2024'ün ilk 9 ayında en çok ciro büyümesi kaydeden ilk 5 kategori ise saç jölesi, kek, ketçap, çerez ve mayonez oldu. E-ticaret, son yıllarda kaydettiği büyüme ivmesiyle pek çok kategoride belirgin pay seviyelerine ulaştı.

“TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 24’ÜNÜ Z KUŞAĞI BİREYLER OLUŞTURUYOR” Z kuşağının tarihteki en büyük nesil olduğunu gösteren NielsenIQ araştırması, bu kuşağın gerek sayı gerekse de tüketim üzerindeki toplam etki bakımından çok önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor. Araştırmaya göre, Türkiye nüfusunun yüzde 24’ünü Z kuşağı bireyler oluşturuyor. Z kuşağı sahip olduğu farklı değerlerle de dikkat çekiyor. Araştırmaya göre bu değer sisteminin 4 temel ilkesi bulunuyor. Bu ilkeler ise bireysellik, ahlaki değerler, esneklik ve iyi yaşam olarak açıklanıyor.

Z kuşağını dijital dünyanın ilk gerçek yerlileri olarak tanımlayan araştırma, Z kuşağı gençlerin sosyal medyada zaman geçirmeyi tercih ettiklerini, influencer olarak ifade edilen sosyal medya ünlülerini takip etmekten ve dijital dünyadaki canlı etkinliklere katılmaktan da keyif aldıklarını ortaya koyuyor. Yine NielsenIQ’nun araştırmasına göre, ülkemizde Z kuşağı bireyler, günde ortalama 5 saatlerini internette geçiriyor. Z kuşağı gençler, sosyal medya kullanıyor ama hayatlarını paylaşmak konusunda da temkinli davranıyor.