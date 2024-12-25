Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.025,47 %0,77
        DOLAR 35,2122 %0,12
        EURO 36,7324 %-0,05
        GRAM ALTIN 2.961,95 %-0,54
        FAİZ 40,60 %-1,17
        GÜMÜŞ GRAM 33,35 %-1,05
        BITCOIN 94.361,00 %-1,40
        GBP/TRY 44,2830 %0,23
        EUR/USD 1,0425 %0,03
        BRENT 73,76 %0,68
        ÇEYREK ALTIN 4.842,79 %-0,54
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hızlı tüketim ürünleri pazarında yüzde 75 büyüme - İş-Yaşam Haberleri

        Hızlı tüketim ürünleri pazarında yüzde 75 büyüme

        Global hızlı tüketim ürünleri pazarı son 3 çeyrektir pozitif hacim büyümesi göstererek olumlu bir tablo çizerken Türkiye'de tütün ve alkol hariç hızlı tüketim ürünleri pazarı bu yılın ilk 9 ayında hacim olarak yüzde 10,7 ve ciro bazında yüzde 75,4 büyüdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 15:50 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hızlı tüketim ürünleri pazarında yüzde 75 büyüme
        ABONE OL
        ABONE OL

        NielsenIQ, Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) pazarının yakın dönem gelişimi ile perakende ve alışverişçi trendlerinin yanı sıra yakın dönem Hızlı Tüketim Ürünleri büyümesine boyut verecek iç görülerini paylaştı.

        Türkiye tütün ve alkol hariç Hızlı Tüketim Ürünleri pazarının 2024'ün ilk 9 ayında hacim olarak yüzde 10,7 ve ciro olarak da yüzde 75,4 oranında büyüme kaydettiğini ifade eden NIQ (NielsenIQ+GfK) Türkiye Genel Müdürü ve EEMEA E-Ticaret Bölge Başkan Yardımcı Didem Şekerel Erdoğan, global Hızlı Tüketim Ürünleri pazarının son 3 çeyrektir pozitif hacim büyümesi göstererek olumlu bir tablo çizdiğini vurguluyor. Büyümeyi hem hacim ve hem de ciro bakımından öne çeken kategori grupları arasında dondurma, ev temizlik ürünleri ve alkolsüz içeceklerin dikkat çektiğini belirten Şekerel Erdoğan, 2024'ün ilk 9 ayında yüksek büyüme performansıyla ciro payını en çok artıran ilk 3 kategorinin ise dondurma, çikolata kaplamalılar ve ev temizleyicileri olduğunu paylaşıyor.

        REKLAM

        E-ticaretin Türkiye’de ve globalde geliştiğini vurgulayan araştırmaya göre bugün Hızlı Tüketim Ürünleri içindeki e-ticaret payı Güney Kore’de yüzde 40, Çin’de yüzde 35 ve ABD’de yüzde 20’ler seviyesine ulaşmış durumda. Türkiye’de ise bu payın yüzde 7 olduğu görülüyor. Yakın dönemde ise çift haneli büyümelerin görüleceği tahmin ediliyor. NIQ Türkiye Perakende Hizmetleri Direktörü Serhat Sükan, Türkiye’de e-ticaretin FMCG içindeki yüzde 7’lik payına karşılık, tüketici teknolojisi ve dayanıklı tüketim ürünleri pazarında yüzde 23'lük bir paya sahip olduğunu ve FMCG bakımından henüz kat edilecek yol olduğunu ifade ediyor.

        NielsenIQ’nun araştırmasına göre, e-ticaret 2024 yılının ilk 9 ayında offline pazar ile paralel bir ciro büyümesi kaydetti. Hızlı Tüketim Ürünleri e-ticaret pazarında 2024'ün ilk 9 ayında en çok ciro büyümesi kaydeden ilk 5 kategori ise saç jölesi, kek, ketçap, çerez ve mayonez oldu. E-ticaret, son yıllarda kaydettiği büyüme ivmesiyle pek çok kategoride belirgin pay seviyelerine ulaştı.

        “TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 24’ÜNÜ Z KUŞAĞI BİREYLER OLUŞTURUYOR”

        Z kuşağının tarihteki en büyük nesil olduğunu gösteren NielsenIQ araştırması, bu kuşağın gerek sayı gerekse de tüketim üzerindeki toplam etki bakımından çok önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor. Araştırmaya göre, Türkiye nüfusunun yüzde 24’ünü Z kuşağı bireyler oluşturuyor. Z kuşağı sahip olduğu farklı değerlerle de dikkat çekiyor. Araştırmaya göre bu değer sisteminin 4 temel ilkesi bulunuyor. Bu ilkeler ise bireysellik, ahlaki değerler, esneklik ve iyi yaşam olarak açıklanıyor.

        Z kuşağını dijital dünyanın ilk gerçek yerlileri olarak tanımlayan araştırma, Z kuşağı gençlerin sosyal medyada zaman geçirmeyi tercih ettiklerini, influencer olarak ifade edilen sosyal medya ünlülerini takip etmekten ve dijital dünyadaki canlı etkinliklere katılmaktan da keyif aldıklarını ortaya koyuyor. Yine NielsenIQ’nun araştırmasına göre, ülkemizde Z kuşağı bireyler, günde ortalama 5 saatlerini internette geçiriyor. Z kuşağı gençler, sosyal medya kullanıyor ama hayatlarını paylaşmak konusunda da temkinli davranıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        Otoparkta cinayete kurban gitti! Komşusunun evinde kanlı ayakkabı bulundu
        Otoparkta cinayete kurban gitti! Komşusunun evinde kanlı ayakkabı bulundu
        En çok kazandıran sektörler
        En çok kazandıran sektörler
        Yeni gözde Mikautadze
        Yeni gözde Mikautadze
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Otopsi için mezarı açıldı
        Otopsi için mezarı açıldı
        Habertürk Anasayfa