Her 5 dakikada bir telefonu elimize alıyoruz

Her 5 dakikada bir telefonu elimize alıyoruz

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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de akıllı telefonlara olan ilgi oldukça yüksek...

Öyle ki yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcıları günde yaklaşık 150 kez telefona bakıyor.

Habertürk TV'de yer alan habere göre bu veri, telefonların her 5 dakikada bir elimizde olduğunu gösteriyor. Türk halkı ayda 549 dakika telefonla konuşuyor.

Araştırmaya göre Türkiye'deki günlük telefon kullanım süresi ise 5.5 saat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında akıllı telefon kullanım süresinde birinci sırada yer alıyor.