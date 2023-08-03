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        Haberler Yaşam Her 5 dakikada bir telefonu elimize alıyoruz

        Her 5 dakikada bir telefonu elimize alıyoruz

        Yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki kullanıcıların her 5 dakikada bir telefonu eline aldığı görüldü. Türkiye, akıllı telefon kullanım süresiyle Avrupa'da birinci sırada yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 11:16
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        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
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        Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de akıllı telefonlara olan ilgi oldukça yüksek...

        Öyle ki yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcıları günde yaklaşık 150 kez telefona bakıyor.

        Habertürk TV'de yer alan habere göre bu veri, telefonların her 5 dakikada bir elimizde olduğunu gösteriyor. Türk halkı ayda 549 dakika telefonla konuşuyor.

        Araştırmaya göre Türkiye'deki günlük telefon kullanım süresi ise 5.5 saat olarak kayıtlara geçti.

        Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında akıllı telefon kullanım süresinde birinci sırada yer alıyor.

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        #telefon kullanım süresi
        #türkiye
        #haberler
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