Crossword-Solver isimli web sitesinin emojilere ilişkin araştırmasına göre, kullanıma sunulan 3 binden fazla emoji bulunuyor. Binlerce emoji bulunsa da bazıları kullanıcılar tarafından daha fazla tercih ediliyor. En fazla kullanılan emojiler listesinde ilk 2 sırada sevinç gözyaşlarıyla gülen yüz ve kalp emojileri yer alıyor. Sevinç gözyaşlarıyla gülen yüz emojisi, 75 ülkede en fazla kullanılan emoji olarak öne çıkıyor.