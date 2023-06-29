Teknolojinin gelişiminin son tüketiciye en büyük yansımalarından bir tanesi internet ile birlikte kuşkusuz ki cep telefonları oluyor. Bundan 50 yıl kadar önce (3 Nisan 1953) Motorola mühendisi Martin Cooper tarafından ilk cep telefonu araması gerçekleştirildiğinde o zamanki cep telefonu 1 kilograma yakın ağırlığa ve yalnızca 25 dakikalık bir pil ömrüne sahipti. Bugün geldiğimiz noktada cebimizdeki cihazlar artık ‘akıllı’ olarak adlandırılıyor. Yalnızca arama yapılan bir telefon olmanın çok ötesine geçerek, çok güzel fotoğraflar çekebildiğimiz bir fotoğraf makinesi gibi veya notlarımızı alıp maillerimizi kontrol edebildiğimiz bir bilgisayar gibi çalışabiliyor. Yeni nesil akıllı telefonlar birçok sıradan kullanıcının kullanmayı akıl bile etmediği birçok farklı özelliği de içerisinde barındırıyor. FİYATLAR HER GEÇEN GÜN TIRMANIYOR

Önde gelen akıllı telefon üreticilerinin kullandığı piyasayı domine eden Android temelli altyapıların yanı sıra Apple’ın IOS işletim sistemi akıllı telefon sektörünün önemli oyuncuları olarak dikkat çekiyor. Apple, Samsung, Huawei gibi sektörün önde gelen oyuncularının güçlü yeni nesil akıllı telefonlarının fiyatlarının döviz kurlarındaki değişim ile de doğru orantılı olarak maksimum seviyeleri 70 bin TL’lere dayanacak hale gelirken biz de Habertürk olarak orta sınıf akıllı telefonları bir araya topladık ve inceledik. Samsung A54, Vivo V25, Realme 10, Xiaomi Redmi Note 12 modelleri ve Apple iPhone 11’i bir araya topladık. Markaların orta sınıfta mücadele eden akıllı telefonlarından hangileri hangi alanda öne çıkıyor, işletim sistemleri nasıl çalışıyor, oyun performansları nasıl, hangisinin fiyatı ne kadar? Bu kadar uzun bir girişin ardından modellere geçelim… Fiyat sıralamasına göre büyükten küçüğe bir sıralama ile ilerlemeyi uygun buldum. Her gün fiyat değişme ihtimali olan bir dönemde olduğumuz için fiyatları yazıyı kaleme aldığım gün listelediğimizi belirtmek isterim. REDMI NOTE 12 Normalde 8.500 TL seviyesinde bir fiyat etiketine sahip olan bu model yazıyı kaleme aldığım gün itibarıyla indirim listesinde yer alması dolayısıyla 7.999 TL olarak listelenmişti. Xiaomi markasının modeli olarak satışa çıkan Redmi Note 12 6nm Snapdragon 685 yonga seti 2400*1800 FHD ekran kalitesi ile ön plana çıkıyor. 120 Hz yenileme hızına sahip olan bu model 6 GB'ye kadar RAM ve 128 GB'ye kadar ROM desteği sunuyor. 5.000 mAh’lık kapasiteye sahip pilini ise 33 W’lık hızlı şarjı ile doldurabiliyor. Model 50 MP’lik ana kamerası ve 8 MP’lik ultra geniş açı kameraya sahip olsa da fotoğraf konusunda Note 12 Pro’ya göre geride kaldığını söylemek çok da yanlış olmaz.

REDMI NOTE 12 PRO Markanın bir üst serisi, Note 12 ile aynı gövde tasarımına sahip olan Redmi Note 12 Pro, kardeşinden en büyük fark olarak 108 MP’lik bir telefon ana kamerası sunuyor. Xiaomi ProCut özelliğiyle birleşen bu çekim kalitesi ile tek çekimde otomatik olarak beş kompozisyon seçeneğine kırparak özgün ayrıntılarla benzersiz hikayeler olarak sunabiliyor. Snapdragon 732 G işlemcisiyle daha güçlü bir performans da sunmayı başaran model, 67 W turbo şarjıyla da neredeyse kardeşinin 2 katı hızda şarj olabiliyor. Ancak buna karşın aynı pil kapasitesi ile verdiği daha yüksek performans, kardeşi Note 12’ye göre daha hızlı giden bir şarj kapasitesi anlamına da geliyor. Dolby Atmos özellikli ses kalitesi de modelde öne çıkan özelliklerinden. REALME 10 – REALME 10 PRO

Beni şaşırtan modellerden bir tanesi olduğunu söyleyerek başlayabilirim. Realme markasını sokakta sorduğum 10 kişiden 8’i bilmiyor ya da başka markalarla karıştırıyordu. Ancak üreticisinin OPPO olduğunu söylediğimde ‘haaa biliyorum’ nidaları yükseliyor. Türkiye’de de üretim hattı olan ancak son dönemde fabrikayı kapatacağı yönünde iddialar dolaşan OPPO’nun üretimini gerçekleştirdiği Realme 10 modelini elime aldığımda ilk dikkatimi çeken ağırlığı, daha doğrusu hafifliği oldu. İncelediğimiz diğer telefonlarla neredeyse aynı boyutlarda olan cihaz, hafifliği ile şaşırttı. Bunun yanı sıra modelde en beğendiğim özelliklerden bir tanesi, rakiplerinin bir kısmında olmayan bir özellik. Kutuyu açtığımda devasa şarj adaptörünün kutunun içerisinde gelmesi oldu. Bununla birlikte şeffaf kılıfı da kutunun içerisinde yer alıyordu. Play Store kullanılan modelin kullandığı Android işletim sistemini iOS vari parmak hareketleri ile kullanmak için ayrı bir mod da yer alıyor. Böylece Apple’dan bu yöne geçen kullanıcıları da üzmeyen bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. 4k Çekim özelliği olmayan modelin 60fps ile çekim özelliği yer alıyor. Portre modunda arka planı oldukça yoğun bulanıklaştırması ön tarafa odaklanmayı artırıyor. Çift görüntü modunda özellikle tanıtım videosu gibi videolar çekmek isteyenler için aynı anda hem ön hem arka kamera kullanımı sağlayarak çift ekran kaydı yapmaya olanak sağlıyor. 3 farklı çekim modu ile ön kamera ile kendinizi ekranın sağ köşesine ister yuvarlak ister dikdörtgen şekilde yerleştirebiliyorsunuz ayrıca alt üst şekilde bölünmüş ekran olarak da kayıt yapılabiliyor. Çocuk alanı bulunuyor böylece telefonu çocuklara almak isteyenler için kullanım süresi ayarlama, sınırlı mobil veri kullanımı ayarları gibi seçenekleri mevcut. Realme 10 oyun performansında ise öne çıkıyor. 8+8 GB’lık dinamik RAM’i ve Sekiz çekirdekli yonga seti (mikroçip) ve 2,2 GHz'e kadar CPU desteği ile orta sınıf telefonları ağırlaştıran oyunlarda dahi başarılı performans sunmayı başarıyor. Bununla birlikte 120Hz kavisli ekran teknolojisi özellikle Pro versiyonunda görüntü kalitesini bir tık daha yukarıya çekiyor. Realme 10’un fiyatı 9.499 TL seviyelerindeyken 5G’yi destekleyen Realme 10 Pro+ ise 14.199 TL’lik etikete sahip. VIVO V25

Türkiye’de üretim yapan markalardan bir tanesi daha olan Vivo’nun yeni pazara giren modellerinden bir tanesi V25. Henüz kutusundan çıkartırken dikkat çekmeyi başarıyor. Rengiyle ve tasarımıyla ben buradayım diyen model de tıpkı Realme gibi oldukça hafif bir yapıya sahip. Vivo’nun bu yeni modeli V25, renk değiştirme teknolojisine sahip. Turkuaz Mavisi ve Elmas siyahı isimli renklere sahip olan model, ışığın geliş açısı ve ortam durumuna göre farklı yansımalar vererek renk değiştirme özelliğine sahip. 7,79 mm kalınlığa sahip olan V25’in ağırlığı ise 186 gram. Model, tıpkı Realme’de olduğu gibi 8+8 GB RAM’e sahip olan model oyun desteği konusunda da oldukça başarılı bir yapıya sahip. Oyun modu mevcut CPU kullanımını denetlediği gibi ayrıca kaç dakika boyunca oyun oynadığınızı sizin için bildiriyor ve ekran kullanımı dakikasını hatırlatıyor. Ekranın sol tarafında duran gizli tuş ile isterseniz açıp kendiniz de bu kontrolü yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde Android işletim sistemine sahip olan modelin iOS gibi kullanılabilen parmak hareketi seçimi de bulunuyor. 64 MP’lik arka kameraya sahip olan V25, videoları 4K özelliği ile çekme imkanı sağlıyor. Vlog çekmeyi sevenler için içerisinde değişik filtre seçenekleri ile müzik ekleyerek otomatik videolar hazırlayabildiğiniz vlog bölümü de var. Bu alanda özellikle vakit geçirirken zamanı kaybedebiliyorsunuz. Video çekimi sırasında ‘Ultra sabitleme’ özelliği ile titreşimi engelliyor. Çift pozlama özelliği ile de aynı anda ön ve arka kamerayı kullanarak üst üste geçen fotoğraflar çekilebiliyor. Vivo V25’in liste fiyatı 14.999 TL seviyesindeyken gerçekleştirilen indirim kampanyası ile 12.999 TL seviyesine düşürülmüş. Bu fiyata kutu içerisinden çıkanlar ise şaşırtıcı denebilir. Kutunun içinden şarj adaptörü, şarj kablosu, kulaklık ve kablolu kulaklığı USB dönüştürücü adaptörü çıkıyor. SAMSUNG GALAXY A54

Gel gelelim bu sınıfın en iddialı yeni modellerinden bir tanesine. Geçtiğimiz günlerde Samsung Türkiye Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Murat Azdemir ile bir araya geldim ve son zamanlarda bu hızla satışı gerçekleşen bir model olmadığını açıkça ifade etti. Samsung A54 markanın ilk kampanyalı fiyatı ile satışa sunduğunda selefi A53 ile neredeyse aynı fiyatlara denk gelen bir etikete sahipti. Hal böyle olunca Murat Bey’in deyimiyle: “Gelen kapış kapış satıldı, ne kadar ithal edildiyse hepsi gitti.” Samsung’un orta sınıf akıllı telefon pazarına hızlı giriş yapan bu yeni modeli, şu anda markanın kendi internet sitesinde 15.499 TL’lik bir fiyat etiketine sahip. 5G desteği ile Türkiye pazarına sunulan ve diğer modeller gibi Android işletim sistemiyle giriş yapan bu yeni modelde, Uygulamalar Play Store üzerinden indiriliyor. Galaxy A54 5G, IP67 derecelendirmesine sahip bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Bu derecelendirme ne demek hemen ufak bir hatırlatma yapmak gerekirse, tatlı su içerisinde 1 metre derinlikte 30 dakikaya varan bir süre boyunca bekletildiği laboratuvar test koşullarına dayanması anlamına geliyor. Ancak deniz veya başka su koşulları bu dayanıklılığı bozabilir notunu da vermeden geçmeyelim. 50 MP ana kamerasının yanı sıra, 12 MP ultra geniş kameraya ve 5 MP’lik üçüncü kamerasına sahip olan modelin ön kamerası ise 32 MP. Model, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) açısı ile de otomatik yeniden çerçeveleme ve otomatik odaklanma özellikleri de sunuyor. Bununla birlikte ‘canlı’ hareketli çekim özelliği de sunan Galaxy A54, hava karardığında otomatik olarak geçirdiği gece modunda da başarılı bir performans veriyor. Tıpkı rakipleri gibi 5.000 mAh’lık bir pil kapasitesine sahip olan A54, markanın verilerine göre 2,5 günlük bir pil şarj ömrü veriyor. Ancak biz bu verilen verilerin hiçbirini, (rakipleri de dahil) yakalayamadık çünkü telefonları incelemek için oldukça fazla oyun oynadık… Samsung, bu telefonunda diğer telefonlarından geçiş için Smart Switch gibi bir özelliğe de yer veriyor. Diğer Galaxy telefonlardan bu telefona geçerken verilerin korumalı şekilde hızla aktarılması da sağlanıyor. Bununla birlikte diğer aynı marka cihazlarla da ortak bağlantı alanı sunuyor. 202 gramlık ağırlığı ile diğer incelememizde bulunan telefonlardan bir miktar daha ağır olan A54 sağlam bir gövdeye sahip. 2.4 GHz işlemcisi ve 8 çekirdekli CPU ile 256 GB’lık bir depolama alanı sunan model, tek bir alana odaklanmak yerine geniş çaplı bir deneyim sunmayı hedeflemiş. APPLE iPHONE 11 – 11 PRO

Bu kadar yeni nesil akıllı telefonun arasında Apple iPhone 11 ve 11 Pro ne arıyor sorularını duyar gibiyim. Malum Apple son dönemde yaptığı zamlarla adından oldukça fazla söz ettiren markalardan bir tanesi oldu. Yeni nesil iPhone’ların dudak uçuklatan fiyatlarını gören ve ‘Elma’nın o tadından vaz geçmek istemeyen tüketici de soluğu daha eski iPhone modellerinde alıyor. Ancak orta sınıfta dahi diğer modellerden daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyorlar. Apple’ın orta sınıftaki akıllı telefon modellerine rakip olabilecek, iPhone 11 ve 11 Pro modellerinin fiyatları kapasitesine göre 18.999TL bandı ile 21.000 TL bandında değişiyor. Rakiplerine göre daha düşük bir depolama kapasitesiyle daha yüksek fiyatta gelen bu model ise güçlü işlemcisi ve IOS işletim sistemi ile ön plana çıkıyor. A13 Bionic çip kullanan iPhone 11, 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU’ya ve 4 çekirdekli GPU ile çalışıyor. Bunun yanı sıra 8 çekirdekli Neural Engine’e de sahip. Çift 12 MP Ultra Geniş ve Geniş kameralara sahip olan iPhone 11, Geniş: ƒ/1.8 diyaframa ve Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanına sahip. 2 kat optik uzaklaştırma ve 5 kata kadar dijital zoom ile de kameralarını donatmış. Rakamlara baktığımızda kağıt üzerinde listedeki rakiplerinin gerisinde kalan bir görüntüye sahip. Bu özelliklere Pro versiyonunda bir de ultra geniş üçüncü kamera eklenirken gece çekimlerinde de rakamların verdiği beklentinin üzerine çıkmayı başarıyor.

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