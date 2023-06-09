İHA

Özellikle fazlaca elektro manyetik alana maruz kalmanın beyin bariyerini tahrip ederek beyin tümörüne yol açabildiğini ifade eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Memduh Kerman, uzun süreli cep telefonu kullanımından kaçınılmasının faydalı olacağını söyledi. Beyin tümörüne ailesel yatkınlığın etkili olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kerman, yaşın ilerlemesi, kafa travmaları, bazı kanser hücrelerinin beyne sıçraması gibi sebeplerin de hastalığa sebep olabileceğine işaret etti.

SABAHLARI BAŞ AĞRISIYLA UYANMAK TÜMÖR BELİRTİSİ OLABİLİR

Beyin tümörünün belirtileri hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Kerman, sabahları baş ağrısıyla uyanmak ve mide bulantısının tümör belirtisi olabileceğini belirtti.

Doç. Dr. Kerman, “Beyin tümörünün göstergeleri arasında konuşma bozukluğu da yer almaktadır. Tümör konuşma merkezlerine yakın olması sebebiyle konuşmada zorluk yaşanabilir. Aynı şekilde görme ve işitme bozukluğu da hastada gözlenebilir. Bunun yanı sıra kol ve bacaktaki güçsüzlük, denge kaybı ve frontal bölge tümörlerinde kişilik değişiklikleri görülebilir” ifadelerini kullandı.

Gerektiğinde tümörün tedavisinde cerrahi işlem uygulanarak tümörün çıkartılabildiğini belirten Doç. Dr. Kerman, bu şekilde birçok ameliyat gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Beyin tümörünün tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kerman, kişilerin belirtilerden birini ya da birkaçını kendilerinde görmeleri halinde derhal bir uzmana başvurmalarını sözlerine ekledi.

ÖNERİLEN VİDEO