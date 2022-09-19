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Haberler Otomobil Porsche'de hedef 70-75 milyar Euro piyasa değeri

Hedef 70-75 milyar Euro piyasa değeri

Alman otomotiv firması Volkswagen, Porsche'nin halka arzında 70-75 milyar Euro'luk bir değerleme hedeflendiğini bildirdi. Eğer bu hedef gerçekleşirse, Porsche piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük 5. otomotiv firması olacak

19.09.2022 - 11:09 | Güncelleme: ABONE OL
Porsche'de hedef 70-75 milyar Euro piyasa değeri
Hedef 70-75 milyar Euro piyasa değeri
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HABERTURK.COM

Alman otomotiv devi Volkswagen, Porsche hisselerinin 29 Eylül'den itibaren Frankfurt Borsası'nda işlem göreceğini bildirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre halka arzla beraber Porsche'nin 70-75 milyar Euro'luk piyasa değerine ulaşması hedefleniyor.

Halka arz kapsamında 911 milyon hissenin yarısı normal diğer yarısı ise imtiyazlı hisse olacak.

Halka arzda toplamda 18.1 milyar ila 19.5 milyar Euro arasında bir hisse satışı gerçekleşecek.

Volskwagen buradan 9 milyar Euro'yu aşan bir satış geliri beklerken, elde edilen sermayenin Porsche'nin elektrikli araç dönüşümüne yönelik yeni yatırımların finansmanında kullanılacak.

İLK 5'E GİRECEK

Eğer hedeflenen piyasa değerine ulaşılırsa Porsche dünyanın en değerli 5. otomotiv firması olacak. Bugün itibarıyla ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla 943.72 milyar dolarla açık ara en değerli otomotiv firması konumunda bulunuyor.

Firma Piyasa değeri (milyar $)
Tesla 943.72
Toyota 193.82
BYD 100.42
Volkswagen 87.71
Mercedes-Benz 60.23
Ford 59.17
General Motors 58.27
BMW 48.83
Stellantis 42.35
Honda 41.98

Tesla'yı 193.82 milyar dolarla Toyota, 100.42 milyar dolarla Çinli BYD ve 87.71 milyar dolarla Volkswagen takip ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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