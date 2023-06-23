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Haziran ayı ekonomik güven endeksinde yüzde 2,5'lik düşüş yaşandı

TÜİK haziran ayı ekonomik güven endeksini yayınladı mayıs ayında 103,7 olan güven endeksi, haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 101,1 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 6,5 oranında geriledi

Giriş: 23.06.2023 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
Haziran ayı ekonomik güven endeksinde yüzde 2,5'lik düşüş yaşandı
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeksi olan ekonomik güven endeksini yayınladı. Endeks yüzde 2,5 gerileyerek 101,1 seviyesine geldi.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ DE GERİLEDİ

Bir önceki aya göre haziran ayında tüketici güven endeksi %6,5 oranında azalarak 85,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,6 oranında artarak 105,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 118,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı.

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Haziran 2023

Endeks Bir önceki aya göre
değişim oranı (%)
Mayıs Haziran Mayıs Haziran
Ekonomik güven endeksi 103,7 101,1 1,4 -2,5
Tüketici güven endeksi 91,1 85,1 4,0 -6,5
Reel kesim güven endeksi 105,1 105,7 0,0 0,6
Hizmet sektörü güven endeksi 117,4 118,1 -0,6 0,6
Perakende ticaret sektörü güven endeksi 116,7 117,7 0,4 0,9
İnşaat sektörü güven endeksi 92,2 88,9 4,3 -3,5

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