Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeksi olan ekonomik güven endeksini yayınladı. Endeks yüzde 2,5 gerileyerek 101,1 seviyesine geldi.

Bir önceki aya göre haziran ayında tüketici güven endeksi %6,5 oranında azalarak 85,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,6 oranında artarak 105,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 118,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı.

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Haziran 2023