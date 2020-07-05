Hazine'den iki ihale

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılacak ilk ihalede 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2492 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.