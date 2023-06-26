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Hazine ve Maliye Bakanlığı "bazı kamu kurumlarının satılacağı" iddialarını yalanladı

Bazı kurumların satılacağı ile ilgili çıkan haberler sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan iddialara yanıt geldi

Giriş: 26.06.2023 - 10:44 | Güncelleme: ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanlığı
AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığına ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Bakanlıktan, bugün bir gazetede yer alan bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığı haberine ilişkin açıklamada bulunuldu.

"MANİPÜLASYON İLE YIPRATMA GAYRETİ"

Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığına, tamamen gazetenin kendi yorumlarına dayalı ve bilinçli bir yalan haber olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu haberler, sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir" değerlendirmesinde bulunuldu.

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