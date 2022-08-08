Hazine'den 5 yıllık tahvil ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 10,10 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında 10,1 milyar liralık teklife karşılık, 8,16 milyar liralık net satış gerçekleştirdi.

İhalede bileşik faiz yüzde 17,51 oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 10,10 kupon ödemeli tahvilin yeniden ihracı ihalesi öncesi kamuya 1 milyar TL’lik satış gerçekleştirdi.

Piyasa yapıcıların 14,5 milyar TL’lik teklifine karşı 8 milyar TL satış yapıldı.