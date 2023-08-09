Hazal Kaya: Umurumda değil

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hazal Kaya ile yakın arkadaşı Selahattin Paşalı, önceki gün Melike Şahin'i Harbiye'de dinlemeye gitti. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kaya, "Melike benim çok yakın arkadaşım. Onu dinlemeye geldim. Doğumdan sonra ilk defa dışarı çıkıyorum. 'Doğum kilolarını çabuk vermişsiniz' şeklinde tepkiler oluyor. Lütfen kadınlara şunu demeyin. Herkes istediği gibi görünebilir. Ben biraz da proje için zayıflamaya özen gösterdim. Yoksa inanın kilo almak umurumda bile olmazdı" dedi.