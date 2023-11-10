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        Haberler Ekonomi Teknoloji Havalimanları yerli ve milli siber tehdit istihbarat yazılımıyla korunacak - Teknoloji Haberleri

        Havalimanları yerli ve milli siber tehdit istihbarat yazılımıyla korunacak

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) geliştirdiği "Akıllı Siber İstihbarat ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi" ile hava meydanlarının daha güvenli hale getirildiğini belirterek, "Türk mühendislerimizce geliştirilen bu projeyle, siber saldırılar daha gerçekleşmeden olası saldırı yüzeyleri tespit edilip bertaraf edilebilecek." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 23:28 Güncelleme: 10.11.2023 - 23:28
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        Havalimanlarına yerli ve milli siber yazılım
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        Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, DHMİ'nin geliştirdiği ve Kamu Bilişim Ödülü'ne layık görülen "Akıllı Siber İstihbarat ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi"yle ilgili bilgi verdi.

        Projenin tamamen yerli olduğunu ve Türk mühendislerince geliştirildiğini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Akıllı Siber İstihbarat Yazılımı, siber istihbarat düzeyindeki tehditlerin hızla analiz edilmesine ve daha hızlı önlem alınıp korunmasına olanak sağlıyor. DHMİ'ye ait 54 hava meydanımızdaki tüm sistemlerimiz, böylece defansif savunmadan ofansif analiz yöntemleriyle ile saldırıları daha önceden keşfedilmesi sonucunda daha korunaklı ve güvenli hale getirilmiştir. Ayrıca DHMİ yönetimini ve mühendislerimizi de yerli ve milli geliştirdikleri çalışmalardan dolayı ayrıca kutluyorum."

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        "HAVA MEYDANLARIMIZ DAHA GÜVENLİ HALE GELDİ"

        Bakan Uraloğlu, Coğrafi Tabanlı Dijital Bilgi Platformu'nun özelliklerine ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

        "DHMİ sorumluluğundaki havalimanlarına ait iç ve dış ortam envanter verilerinin toplanması, görüntülerinin çekilmesi, sayısallaştırılması, koordinatlı olarak haritalandırılması, 3B modellenmesi, saklanması ve bunların web, mobil ve masaüstü ortamlarda sunulması, DHMİ bünyesindeki diğer ilgili sistemler ve kurum, kuruluşlar tarafından paylaşılan verilerin entegrasyonlarının sağlanması amaçlandı. DHMİ bünyesinde bulunan 54 havalimanı kampüsü, kampüs içerisinde yer alan elektronik cihaz istasyonları, hizmet binaları, ticari alanlar, müştemilat yapıları, Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü kampüs ve binaları ile havalimanı sınırları dışında yer alan 108 elektronik cihaz istasyonu proje kapsamına alındı. Hava meydanlarımız akıllı siber istihbarat ile daha güvenli hale getirilmiş ve coğrafi bilgi sistemleriyle tüm havalimanları dijital platforma taşınmıştır. Türk mühendislerimizce geliştirilen bu projeyle, siber saldırılar daha gerçekleşmeden olası saldırı yüzeyleri tespit edilip bertaraf edilebilecek."

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #havalimanları
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        #haberler
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