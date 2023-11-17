Havada check-in tarih olacak

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Amsterdam’da ofis açan Hitit Bilgisayar, Avrupa ve Amerika kıtalarını yakın markaja aldı. Pandemi sonrası hızlı bir büyüme trendi yakalayan şirket, 47 ülkede 68 havayolu şirketine hizmet veriyor. Bu haliyle dünyanın en büyük üçüncü yolcu rezervasyonu sistemi şirketi olduğunu söyleyen Hitit Bilgisayar İş Geliştirme Direktörü ve aynı zamanda Hollanda Ülke Müdürü Aras Kubilay, şirketin özellikle pandemi döneminde doğru bir strateji ile önemli bir gelişme kaydettiğini belirtti. Bu dönemde havayolu şirketlerine esneklik sağlamasının başarının temel unsuru olduğunu anlatan Kubilay, bulut teknolojileri üzerinden sağlanan hizmetin önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti. Havacılık sektörünün yapısı gereği, bölgeden bağımsız olarak tüm dünyayı radarlarına alarak hareket ettiğimiz bir stratejileri olduğunu anlatan Kubilay, "Şu anda altı kıtaya teknoloji ihraç ediyoruz. Afrika ve Asya, ağırlıklı olarak bulunduğumuz bölgeler arasında. Buralardaki bilinirliğimizden aldığımız güçle mevcut coğrafyalarda ilerlemeye devam edeceğiz. Bunlara ek olarak Güney ve Kuzey Amerika’da iyi bir mesafe kat ettik. Kanada, ABD ve Orta Amerika ülkelerinden iyi bir portföy oluşturduk. Önümüzdeki dönemde Amerika ve Avrupa daha fazla ağırlık vereceğimiz rotalar olacak. Hollanda ofisimizin açılmasıyla bu bölgede yeni partnerler kazanmayı hedefliyoruz" dedi.

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PAKİSTAN HAVAYOLLARI ÖNEMLİ ADIM OLDU

1994’te Miles and Smiles sadakat sistemi kurulumu ile işe başlayan Hitit'in Pegasus Havayolları ile temel havayolu çözümlerini piyasaya sunduğunu hatırlatan Kubilay, bu sadakat yönetimi ürününü dünyada 1 numara haline getirdikten sonra satıp çıkan şirketin sonrasında yolcu rezervasyonuna odaklandığını anlattı. 2018’de Pakistan Havayollarının Hitit’i tercih etmesinin Hitit'in dünya ölçeğinde varolmasının diğer önemli bir adımı olduğunu kaydeden Kubilay, şirketin son yıllardaki gelişimini şöyle aktardı: "Covid-19’da şirket 12 yeni iş ortağı edindi. 2021’de sektör lideri Amedeus’tan geçen ilk müşteri ile birlikte 13 partner daha kazandık. Halka arzın ardından 16 yeni partner ile büyüme rekoru kırdık. Yine arzdan elde edilen gelir ile yapay zeka, çoklu bulut ve yeni iş kollarına yatırım yaptık. 2023’te ise Anadolujet dahil 8 yeni partner ile anlaşma imzalandı."

THY İLE KRİTİK ANLAŞMA

Kubilay, 2023 yılının en önemli kazanımlarının Türk Hava Yolları olduğunu vurgulayarak, "23 Şubat 2023 tarihinde Türk Hava Yolları ile iştiraki olan Anadolujet markasının Yolcu Rezervasyon Sistemleri Yazılım ve Bakım Hizmetleri Sözleşmesini imzaladık ve sistem kurulumu için gerekli hazırlıklara başladık. Sözleşme süresi, kurulumun tamamlanarak AJET markası tarafından kullanılmaya başlanma tarihinden itibaren beş yıl olacak. Son yaptığımız KAP açıklamasında da görüleceği üzere şirketimiz ile Türk Hava Yolları arasında; şirketimizin Crane Acente Portalı (Crane APP) teknoloji platformu ve dağıtım altyapısının kullanımına istinaden "Dağıtım Hizmetleri Sözleşmesi" imzalandı. Bu Sözleşme uyarınca, THY uçuşlarının ve diğer ek ürün ve hizmetlerinin yetkili acenteler tarafından Crane APP kullanarak en güncel IATA standartlarına uygun şekilde satışı ve yönetimi mümkün hale gelecek. Sözleşme kapsamındaki Havayolu İçeriği'nin dağıtım ve satışı, THY'nin mevcut dağıtım ve satış kanallarından bağımsız ek bir hizmet olarak gerçekleşecek" dedi.

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Kubilay, 2022 yılında halka arz edilirken geliştirmeyi taahhüt ettikleri iş kollarından birinin de acente dağıtım sistemi olduğunu anlatarak "Bu sistemi bir süredir Pakistan’da pilot olarak kullanıyorduk. THY ile dün yaptığımız anlaşma ile bütün dünyada acente networkümüzden THY biletlerinin satışını yapabileceğiz. Bu işbirliği ile THY yeni bir satış kanalı daha oluşturmuş oldu. Hitit’in, dünyanın en çok yerine uçan bir havayolu şirketinin acente ağını ve geliştirdiği bu yeni sistemi zenginleştirmesi ile gücünü artırması bakımından müthiş bir fırsat yakaladı. İş birliğinin gelirimize etkisini daha çok 2024’te göreceğiz" diye konuştu.

700 HAVALİMANINDA KULLANILIYOR

Dünya genelinde 84 ülkenin sınır ve gümrük sistemleriyle veri alışverişinde bulunan Hitit’in Kalkış Kontrol Sistemleri 700’ün üzerinde havalimanında kullanılıyor. Geçtiğimiz yıl havayolu ve seyahat şirketlerinin Hitit altyapısı üzerinden gerçekleştirdiği satış hacmi 4,5 milyar doları bulmuştu. Türkiye’de doğup kendi alanında dünya sıralamasında ilk üçe girebilen nadir şirketlerden olan Hitit’in hedefi Hollanda Ofisi’nin açılmasıyla birlikte Avrupa pazarından daha büyük pay almak. Hitit’in güncel cirolarının yüzde 41'i Avrupa'da gerçekleştiriyor ve şu anda birlikte çalıştıkları hava yolu şirketlerinin yüzde 31'i Avrupa kıtasında bulunuyor.

KONFERANSTA KONUŞTU

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen IATA Konferansı'nda konuşan Kubilay, burada yaptığı konuşmada "Havacılık endüstrisinde IATA önderliğinde hayata geçmekte olan yeni bir proje bu süreçleri baştan inşa etmeyi amaçlıyor. Havacılık Perakendeciliği (Airline Retailing) adı verilen bu yaklaşımla, yolcuların havayolu hizmetlerine ulaşma akışının artık günümüzde alışık olduğumuz modern e-ticaret platformlarındaki müşteri deneyimine eşdeğer bir noktaya gelmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda eski dönemlerden kalan bilet, kupon, check-in gibi kavramların ortadan kaldırılıp, zengin içerikli ve kişiselleştirilmiş “hizmet teklifi” ve ”sipariş kaydı” kavramlarına geçiş yapılması öngörülüyor. Böyle köklü bir değişim süreci için tüm endüstri paydaşlarına önemli roller düşüyor, havacılık teknolojileri firmalarının da rezervasyon sistemleri başta olmak üzere mevcut yazılım çözümlerini baştan aşağı değiştirmeleri gerekiyor" dedi.

Kurucu Gökman'a Yılın İş Kadını ve Kadın Girişimcisi ödülü

Hitit’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Genel Müdürü Nur Gökman, Uluslararası Kadın Girişimcileri Destekleme Fonu (IWEC) tarafından “Yılın İş Kadını ve Kadın Girişimcisi” ödülü verildi. İstanbul Ticaret Odası tarafından Türkiye adına aday gösterilen Nur Gökman, ödülünü, İtalya Torino’da düzenlenen uluslararası konferansta aldı. Ödülünü almak için Torino’ya giden Gökman şunları söyledi: “Havacılık ve seyahat teknolojilerinde iki kadın olarak kurduğumuz Hitit’i, bugün güvenilir ve kredibilitesi yüksek bir dünya şirketi haline getirdik. Alanımızda dünyanın en büyük üç şirketinden biri olmayı başardık. Tüm bu kazanımlarımıza paralel olarak, sektördeki kadınlar için de kapsayıcı bir ortam yaratmaya hep dikkat ettik. Şirket DNA’sına işleyen bu yaklaşımımızı; şirket içi politikalarımızla ve uygulamalarımızla, ulusal ve uluslararası girişimlere olan desteklerimizle ve kendi projelerimiz ile sürekli olarak genişletmeye çalışıyoruz. Tüm platformlarda vurguladığımız bu öncü yanımız ile diğer kadınlara da örnek oluyoruz. Bir yandan havacılığın ve seyahatin dijital dönüşümü için çalışmaya devam ederken, bir yandan da şirket içinde ve dışında kadınlara mentorluk yaparak, onları güçlendirmeyi sürdüreceğiz.”