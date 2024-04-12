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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir: Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede, Ordu ve Trabzon çevresinde sağanak var - Hava durumu

        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 3 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı doğuda 2-4 derece artıyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 07:31 Güncelleme: 12.04.2024 - 07:39
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        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır ve Siirt hariç) ile Samsun, Ordu ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        GAZİANTEP'TE KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların Gaziantep genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

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        HAVA SICAKLIĞI DOĞUDA ARTACAK

        Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        GÜNEY MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

        Rüzgar genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

        ANKARA: 21, Parçalı bulutlu.

        İSTANBUL: 23, Parçalı ve az bulutlu.

        İZMİR: 27, Parçalı ve az bulutlu.

        KOCAELİ: 24, Parçalı ve az bulutlu.

        BURSA: 24, Parçalı ve az bulutlu.

        KIRKLARELİ: 26, Parçalı ve az bulutlu.

        EDİRNE: 28, Parçalı ve az bulutlu.

        A.KARAHİSAR: 23, Parçalı ve az bulutlu.

        DENİZLİ: 29, Parçalı ve az bulutlu.

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        MANİSA: 29, Parçalı ve az bulutlu.

        ADANA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ANTALYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        HATAY: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        MERSİN: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ESKİŞEHİR: 20, Parçalı bulutlu.

        KONYA: 18, Parçalı bulutlu.

        BOLU: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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        ZONGULDAK: 16, Parçalı ve az bulutlu.

        SİNOP: 16, Parçalı ve az bulutlu.

        AMASYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı.

        SAMSUN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

        TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

        ERZURUM: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

        KARS: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

        MALATYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

        VAN: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

        DİYARBAKIR: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

        GAZİANTEP: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        SİİRT: 20, Parçalı ve çok bulutlu.

        ŞANLIURFA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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