'Hatada' yüzde 93'lük düşüş

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TCMB'nin son açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre Türk ekonomisi yılın ilk 9 ayında 40 milyar 839 milyon dolar cari açık verdi. Söz konusu dönemde açık geçen yılın ilk 9 ayına oranla yüzde 6.8 yükseldi. Eylül ayında 1milyar 876 milyon dolarla 2021'den bu yana ikinci kez cari fazla verildi. Eylül ayındaki bu gelişmede seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 5 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.

Eylülde son yıllarda sık sık tartışmalara konu olan net hata ve noksan kaleminde ise 208 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.

2022'nin ilk 9 ayında net hata ve noksan kaleminde 20 milyar 597 milyon dolarlık giriş yaşanmıştı. Bu yılın ocak-eylül döneminde ise bu kalemdeki giriş geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93.2 düştü ve 1 milyar 406 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2. EN BÜYÜK ÇIKIŞ SONRASI DENGELENME

Aslında mayıs ayında 9 milyar 331 milyon dolarla net hata ve noksanda tarihin en büyük 2. aylık açığı verildi. Ancak haziran ve temmuz aylarında toplam 11 milyar 83 milyon dolar fazla verilmesi bu kalemde dengelenmeyi sağladı.

Net hata ve noksanın 2023'teki seyri:

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Zaman zaman kamuoyunda 'kaynağı belirsiz para hareketi' olarak da nitelendirilen net hata ve noksan kaleminin pek çok sebebi olabiliyor. Bunu anlamak için önce ödemeler dengesini oluşturan kalemlere bakmak gerekiyor. Ödemeler dengesini oluşturan üç ana kalem cari işlemler hesabı, sermaye hesabı ve finans hesabı ve rezerv varlıklar olarak sıralanıyor.

Ekonomist Mahfi Eğilmez bu kalemleri şu şekilde açıklıyor:

Cari İşlemler Dengesi: İhracat + hizmet gelirleri + diğer gelirler – ithalat – hizmet giderleri – diğer giderler

Sermaye hesabı: Göçmen transferleri + üretilmeyen ve finansal olmayan varlıklar

Finans Hesabı: Doğrudan yatırımlar + portföy yatırımları + diğer yatırımlar

Rezerv Varlıklar: Resmi döviz rezervlerindeki artış ya da azalışlar ve IMF’ye yapılan ödemeler ya da IMF’den alınan krediler

Bu kalemlerin toplamının teoride sıfıra denk gelmesi gerekiyor. Ancak çeşitli kayıt hataları veya eksiklikleri nedeniyle bu hesapların toplamı uygulamada sıfırdan büyük ya da küçük çıkıyor. Çıkan fark ters işaretli olarak “net hata ve noksan” adı altında yazılıyor.

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NEDEN ORTAYA ÇIKABİLİR?

Eğilmez, net hata ve noksan kaleminin oluşmasının nedenlerine şu örnekleri veriyor:

Zaman uyumsuzlukları: İhraç edilmiş malın gidiş tarihiyle ihraç edilen mal karşılığında alınacak paranın gelişinin farklı dönemlerde olması gibi.

Beyan yanlışlıkları veya hataları: Gümrük beyanlarındaki eksikler ya da yanlışlar gibi.

Kayıt dışılıklar: Gelirlerin kayda girmemesi ya da finansmanın kayıt dışı olarak gerçekleştirilmesi gibi.

Anketlerdeki ölçüm hataları: Turizm gelirlerinin belirlenmesinde uygulanan anketlerin gerçeği tam olarak yansıtamaması gibi.

'GRİ LİSTE' TARTIŞMALARINA GİRMİŞTİ

Yukarıdaki örneklerde özellikle 'kayıt dışılıklar' maddesi zaman zaman tartışmalara konu oldu. Türkiye, 31 ülkenin üyesi olduğu Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 'gri listeye' alınmış durumda. Türkiye 21 Kasım 2021’de, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele önlemlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle FATF tarafından “gri listeye” alındı.

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Bu tarihten itibaren ise listeden çıkmak için pek çok çalışmaya imza attı. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin gri listeden çıkması için sadece kripto varlıklara ilişkin bir yasal düzenlemenin kaldığını, onu da kısa süre içinde Meclis'e sunacaklarını belirtti.

Bakan Şimşek'in selefi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin döneminde de "gri liste" konusunda çalışmalar yapıldı. Geçen yıl FATF'nin Türkiye'yi artan "net hata ve noksan" kalemi sebebiyle "kara listeye" alacağına dair dedikodular çıkmıştı. Nebati ise Kasım 2022'de yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanlayarak "Bugüne kadar yürürlüğe konulan Varlık Barışı düzenlemeleri, net hata ve noksan konusunda FATF tarafından ülkemize yönelik olarak yapılmış herhangi bir eleştiri bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

2022'DE REKOR KIRMIŞTI

Bu tartışmalar 2022'de net hata ve noksan kaleminin tarihi bir seviyeye ulaşması sebebiyle başlamıştı. 2022 genelinde net hata ve noksan 24 milyar 200 milyon dolar oldu. Böylece verilerin açıklanmaya başladığı 1984 yılından bu yana en yüksek seviye görüldü. Net hata VE noksan daha önce 2018 yılında 21.3 milyar dolar ile rekor seviyede açıklanmıştı.

Yıl Net hata ve noksan(milyon dolar) 1984 469 1985 -837 1986 -118 1987 -506 1988 515 1989 994 1990 -468 1991 948 1992 -1.190 1993 -2.162 1994 1.832 1995 2.432 1996 1.499 1997 -987 1998 -713 1999 1.302 2000 -2.661 2001 -2.127 2002 -758 2003 4.489 2004 838 2005 1.495 2006 -2.660 2007 140 2008 5.576 2009 621 2010 -6.779 2011 12.090 2012 -66 2013 204 2014 -1.449 2015 8.520 2016 9.922 2017 -9.725 2018 21.319 2019 -5.679 2020 -7.508 2021 1.644 2022 24.200 2023 (9 ay) 1.406