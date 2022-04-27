BİRLİKTELİĞİNİ DOĞRULADI

Artık Yıldırım ile birlikteliğini saklamaktan çekinmeyen ünlü oyuncu, "Ben çok iyiyim. Her şey yolunda." diyerek, ilişkisini doğruladı.

Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile gerçekleştirdiği Londra turu için ise, "Bu aralar biraz tatil yaptım. Çok keyifliydi." demekle yetindi. Daha sonra otomobiline yönelen Erçel, hızla oradan ayrıldı.