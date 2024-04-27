Hamas'tan yeni rehine videosu: "Bizi buradan kurtarın"

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yayımlanan videoda, Kate Seagal ve Omri Miran isimli 2 esir, İsrail ordusunun saldırıları altında zor şartlar altında yaşadıklarını ifade etti ve en kısa zamanda esir takası anlaşması yapılmasını istedi.

Videoda öncelikle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın daha önce yaptığı ve "askeri baskının esirlerin kurtuluşunun tek yolu olduğu ve askeri baskı arttıkça esirlere ulaşma şansının da artacağı" yönündeki açıklamalarına yer verildi.

Videoda konuşan esirlerden 64 yaşındaki Seagal, geçen sene Hamursuz Bayramı'nı ailesiyle kutladıklarını ve güzel anılar biriktirdiklerini söyledi.

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Saldırılar nedeniyle tehlikede olduklarını kaydeden esir, "Bazen bizden vazgeçtiğiniz hissine kapılıyoruz. Başbakan ve tüm bakanlardan müzakerelerde esnek olmalarını istiyorum. İşi ağırdan aldığınızı düşünüyoruz çünkü bir takas anlaşmasına varılması çok uzun sürdü. Kudüs'te ve Tel Aviv'de bir çok gösteri yapıldığını gördüm ve bu gösterilerin devam etmesini istiyorum." dedi.

Diğer esir 47 yaşındaki Miran, bu sene savaş nedeniyle hiç bir bayramı ailesiyle kutlayamadığını ve en azından Bağımsızlık Günü'nde beraber olmayı dilediğini ifade etti.