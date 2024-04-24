Hamas'ın videosunu yayımladığı İsrailli esir, Netanyahu hükümetine seslendi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 201. gününe girerken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023’te esir alınan İsrailli Hersh Goldberg-Polin’in bir videosunu yayımladı. Yaklaşık üç dakikalık videoda Goldberg-Polin, İsrail hükümetinden esirleri evlerine kavuşturmasını istedi.

23 yaşındaki Goldberg-Polin, videoda 7 Ekim’de Re'im yakınlarındaki Supernova Festivali’nde esir düştüğünü ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin kendisinden utanması gerektiğini vurgulayan Goldberg-Polin, “Binlerce diğer vatandaşla birlikte bizi ihmal ettiniz. Bizi 200 gün boyunca terk ettiğiniz ve ordunun tüm çabaları başarısız olduğu için kendinizden utanmalısınız” dedi.

İsrailli esir, Tel Aviv’in hava saldırılarında yaklaşık 70 esirin öldüğünü söyledi. Goldberg-Polin, “Size teklif edilen tüm anlaşmaları reddettiğiniz için utanmalısınız. Bu kabusu sona erdirmek istemiyor musunuz? Binyamin Netanyahu ve hükümet üyeleri, ailelerinizle öğle yemeği yediğiniz bir zamanda, yeraltında susuz, yemeksiz, güneşsiz ve uzun süredir tedaviye ihtiyaç duyan biz esirleri düşünün. Size soruyorum Netanyahu, hükümetiniz ve kabineniz burada olduğumuz her gün bizi daha fazla görmezden geliyor. Sizden bekleneni yapın ve bizi derhal evlerimize geri getirin yoksa bu sizin için çok mu fazla?” ifadelerini kulandı.

Goldberg-Polin, son olarak ailesini çok sevdiğini ve onları çok özlediğini ifade etti.

ABD vatandaşı da olan Goldberg-Polin’in bir elinin kesildiği görüldü. 7 Ekim’de çekilen bir videoda Goldberg-Polin’in kolunun dirseğinden bileğine doğru parçalandığı görülmüştü. CNN International’ın haberine göre Goldberg-Polin sığınağa fırlatılan el bombasını dışarı atarken yaralandı.

Videonun tam olarak ne zaman çekildiği bilinmiyor. Ancak Goldberg-Polin, yaklaşık 200 gündür esir tutulduğunu söylüyor. Bu, videonun salıdan kısa bir süre önce çekildiği anlamına geliyor.