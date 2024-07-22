Haluk Levent'ten Hataylı kadın kooperatiflerine destek
Haluk Levent, Hatay Valiliği desteğiyle yöresel üretim yapan 25 kadın kooperatifinin ürettikleri ürünleri, AHBAP Derneği olarak satın aldıklarını açıkladı
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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımların yaşandığı illerden Hatay'da yaşayanlara destek olmaya devam eden AHBAP Derneği, bu sefer kadın kooperatifleri için harekete geçti.
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Derneğin kurucusu olan Haluk Levent, Valilik desteğiyle faaliyette bulunan kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünleri satın aldıklarını duyurdu.
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"KONTEYNERLERDA KALAN VATANDAŞLARIMIZA DAĞITACAĞIZ"
Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Kadın kooperatiflerini güçlendirme adına 25 kadın kooperatifinin ürettiği tüm ürünleri AHBAP olarak satın aldık. Bu ürünlerin tamamını konteynerlarda kalan vatandaşlarımıza dağıtacağız ve bundan sonra ne üretilirse satın almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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