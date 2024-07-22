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        Haberler Magazin Haluk Levent’ten Hataylı kadın kooperatiflerine destek; "Tüm ürünleri satın aldık" - Magazin haberleri

        Haluk Levent'ten Hataylı kadın kooperatiflerine destek

        Haluk Levent, Hatay Valiliği desteğiyle yöresel üretim yapan 25 kadın kooperatifinin ürettikleri ürünleri, AHBAP Derneği olarak satın aldıklarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 08:12 Güncelleme: 22.07.2024 - 08:12
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          6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımların yaşandığı illerden Hatay'da yaşayanlara destek olmaya devam eden AHBAP Derneği, bu sefer kadın kooperatifleri için harekete geçti.

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          Derneğin kurucusu olan Haluk Levent, Valilik desteğiyle faaliyette bulunan kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünleri satın aldıklarını duyurdu.

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          "KONTEYNERLERDA KALAN VATANDAŞLARIMIZA DAĞITACAĞIZ"

          Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Kadın kooperatiflerini güçlendirme adına 25 kadın kooperatifinin ürettiği tüm ürünleri AHBAP olarak satın aldık. Bu ürünlerin tamamını konteynerlarda kalan vatandaşlarımıza dağıtacağız ve bundan sonra ne üretilirse satın almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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