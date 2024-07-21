Biden yarıştan çekildi, Trump'tan ilk açıklama: "Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak”

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ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık yarışının ABD Başkanı Joe Biden ile eski ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Biden'a yönelik "adaylıktan çekil" çağrıları son buldu ve Biden bu akşam Kasım ayındaki başkanlık yarışında yarışmayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi Haberi Görüntüle

TRUMP: HARRİS'İ YENMEK DAHA KOLAY OLACAK

Biden'ın adaylıktan çekilmesine 2020'deki rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt geldi. Trump CNN'e verdiği demeçte, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak” dedi.

REKLAM Biden yarıştan çekildi, şimdi ne olacak? Haberi Görüntüle Trump, Social Truth isimli sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Biden'ın 2020'de "yalanlar ve yalan haberler" sayesinde başkanlığı kazandığını belirten Trump, doktoru ve çevresindekilerin Biden'ın başkan olmayacağını bildiğini ifade etti. "HİÇ BAŞKAN OLMAMALIYDI" Trump, "Biden hiç Başkan olmamalıydı." ifadesini kullanarak Biden'ın başkanlığı döneminde ülkenin büyük zarar gördüğünü savundu. "Biden, başkanlık için aday olmaya hiçbir zaman uygun değildi ve durumu başkanlığa devam etmeye de uygun değil." ifadesine yer veren Trump, Biden'ın başkanlığının ülkeye verdiği hasarı hızlıca "tamir edeceğini" kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini açıkladı. Biden yaptığı açıklamada, “Demokrat dostlarım, adaylığı kabul etmemeye ve görev süremin geri kalanında tüm enerjimle başkanlık görevlerime odaklanmaya karar verdim. 2020'de partinin adayı olarak ilk kararım Kamala Harris'i başkan yardımcım olarak seçmek oldu. Ve bu verdiğim en iyi karar oldu. Bugün Kamala'nın bu yıl partimizin adayı olması için tam desteğimi ve onayımı sunuyorum. Demokratlar, bir araya gelip Trump'ı yenmenin zamanı geldi. Hadi yapalım şunu" dedi.