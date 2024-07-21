ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekildi, şimdi ne olacak?

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ABD, yarışmasına kesin gözüyle bakılan ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekildiği çalkantılı bir seçime hazırlanıyor.

Günlerdir adaylıktan çekilmesi yönünde çağrıların geldiği Biden, bu akşam yaptığı açıklamayla Kasım ayında seçim yarışına girmeyeceğini açıkladı. Biden, yerine yarışacak isim olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i işaret etti. Peki şimdi ne olacak?

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi Haberi Görüntüle

Demokratların seçim kampanyasının bu aşamada değişmesinin tek yolu, Biden'ın kendi isteğiyle adaylıktan çekilmeyi kabul etmesiydi ve öyle de oldu.

Demokrat Parti, Ağustos ayında resmen başkan adaylarını belirlemek için bir araya gelecek, oylama bir aday delegelerin salt çoğunluğunu kazanana kadar devam edecek. Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.

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BIDEN KAMALA'YI İŞARET ETTİ Biden, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydetti ve "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum." ifadesini kullandı. Biden, "Demokratlar, şimdi birlik olma ve (Cumhuriyetçilerin adayı Donald) Trump'ı yenme zamanı." mesajını verdi. TIME BU KAPAKLA DUYURDU Why Joe Biden dropped out https://t.co/TLUwr4qvzv pic.twitter.com/HwFWKDAMxW — TIME (@TIME) July 21, 2024 GÖZLER KAMALA HARRİS'E ÇEVRİLDİ ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde adaylıktan çekildiğini, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini açıklamasının ardından gözler Harris'e çevrildi. ABD Başkanlığı için Demokratlar tarafından aday gösterilmesi ve 5 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanması halinde Harris, ABD'nin ilk kadın başkanı olacak. Harris, 1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Üniversitede hukuk eğitimi alan ve uzun yıllar San Francisco'da savcılık yapan Harris, 2010'da California Başsavcılığına adaylığını koydu. Eyalet tarihinde seçilen ilk siyahi ve ilk kadın başsavcı olan Harris, 2014'te ikinci dönem eyalet başsavcılığına tekrar seçildi. Harris, 2016'da yapılan başkanlık seçiminde de California'dan Kongre'ye giren ilk Güney Asya kökenli ve ikinci siyahi senatör ünvanını aldı. Demokrat Partiden 2020 başkanlık seçimi için aday adayları arasında yer alan Harris, ön seçimlerde elendi. Ardından Demokrat Parti adaylığını kazanan Joe Biden, 11 Ağustos 2020'de Harris'i "Başkan Yardımcısı" olarak yarışa soktuğunu duyurdu. 3 Kasım 2020'de Demokratların seçimi kazanmasıyla Harris, 49. başkan yardımcısı olarak ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'la 20 Ocak 2021'de devir teslim töreninde yemin ederek göreve başladı. Başkan yardımcılığı süresince 19'dan fazla ülkeye seyahat eden ve 150'den fazla liderle görüşen Harris, Biden ile ekonomiye yatırım yaparak istihdamı artırmak için çalıştı. Harris, ırkçılıkla ve cinsiyetçilikle mücadele etmesinin yanı sıra kürtaj ve LGBTQ savunuculuğuyla da öne çıktı. ADINI RUSYA SORUŞTURMASI SIRASINDA DUYURMUŞTU Harris, Kongre'ye girdikten sonra adını ilk kez eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelir gelmez 28 Ocak 2017'de imzaladığı 7 Müslüman ülkeden ABD'ye yapılan seyahatleri yasaklayan genelgeye gösterdiği tepkiyle duyurmuştu. Harris, 2017'de Trump'ın kabine ve üst düzey atamalarına yönelik sorgulayıcı tutumunu sürdürürken, 2018'de Senato Yargı Komitesi üyeliğine seçildi. Harris, Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili Senatodaki soruşturmalarda da aktif rol almıştı. Bu bağlamda, Adalet Bakanı William Barr'ı açıklanan "Mueller raporu" üzerine Senatoda sorgulayan Harris, medyada adından sık sık söz ettirmişti. Harris, Yargı Komitesinin yanı sıra Senato İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesi, Seçilmiş İstihbarat Komitesi ve Bütçe Komitesinde de görev almıştı. 3 Kasım 2020'de düzenlenen başkanlık seçiminin ardından Harris, ülke tarihinde başkan yardımcısı olan ilk siyahi, Hindistan ve Karayip kökenli kadın olarak tarihe geçmişti. HARRİS: TRUMP'I YENMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklediğini açıklamasının ardından Harris, "Adaylığı hak etme ve kazanma niyetinde" olduğunu belirtti. Harris, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. ABD Başkanı Biden'a liderliği için teşekkürlerini ileten Harris, "Başkan Biden, özverili ve vatansever bir şekilde tüm hayatı boyunca ne yaptıysa onu yapmaya devam ediyor: Amerika'yı ve halkını her şeyden üstün tutuyor." ifadelerini kullandı. Harris, Başkan'ın onayı ve desteğini almış olmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak, "Adaylığı hak etme ve kazanma niyetindeyim." ifadelerine yer verdi. Demokrat Parti ve ülkeyi birleştirmek için elinden gelen tüm çabayı sarf edeceğini belirten Harris, "Donald Trump ve 2025 Projesi'nin aşırıcı gündemini yenmek için gücü dahilinde her şeyi yapacağının" altını çizdi. IPSOS ANKETİNDE MICHELLE OBAMA TRUMP'I YENEN TEK DEMOKRAT İSİM OLDU Ipsos/Reuters tarafından 1-2 Temmuz tarihlerinde yapılan ankette, katılımcılara "Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz?" sorusu soruldu. Ankette eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, Trump'ı yenebilen tek Demokrat aday oldu. Ankette, Demokratların muhtemel yeni adayı Kamala Harris, Trump'ın bir puan gerisinde kaldı. California Valisi Gavin Newsom veya Michigan Valisi Gretchen Whitmer gibi diğer yüksek profilli Demokratlar, Biden'ın artık yarışta olmaması durumunda Harris'e potansiyel olarak daha güçlü alternatifler olarak gösteriliyor. Bu isimler çoğunlukla 2024'te başkanlığa aday olmayacaklarını zaten söyledi, ancak bu süreçten sonra ne olacağı belirsizliğini koruyor.

NEWSOM "SAÇMALIK" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ 56 yaşındaki California Valisi Gavin Newsom, Biden'ın çekilmesi halinde kendisinin alternatifler arasında gösterilmesini 'saçmalık' olarak niteledirmişti.

WHITMER BIDEN'IN BAŞKAN YARDIMCISI ADAYLARI LİSTESİNDEYDİ Michigan Valisi Gretchen Whitmer 2020’de Biden’ın başkan yardımcısı adayları listesinde yer alıyordu ve Demokrat Parti’nin ara seçimlerde gösterdiği güçlü performansı kısmen valiliğine bağlanıyordu. 52 yaşındaki Whitmer daha sıkı silah yasası, kürtaj yasaklarının kaldırılması ve anaokullarının desteklenmesini savunuyor. Uzmanlar, zamanın kısıtlı olduğunun altını çizerek, Harris dışında herhangi biri için seçim kampanyası düzenlemenin zor olduğunu belirtiyor. CLINTONLAR KAMALA'YI DESTEKLİYOR Bill Clinton ve Hillary Clinton, sosyal medya platformu X'te yayınladıkları ortak mesajda "Başkan Yardımcısı Harris'i desteklemek için Başkan'a katılmaktan onur duyuyoruz ve onu desteklemek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.