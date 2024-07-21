Son dakika haberi ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden, Kasım ayında gerçekleşecek 2024 ABD Başkanlık seçimlerinden resmen çekildiğini açıkladı.

81 yaşındaki ABD Başkanı Biden'a 28 Haziran gecesi eski ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği düellonun ardından peş peşe "adaylıktan çekilme" çağrıları gelmişti. Trump ile gerçekleştiği canlı yayın tartışmasındaki performansının zayıflığı ve mental sağlığı hakkında sıkça eleştirilen Biden, bugüne dek adaylıktan çekilmeyeceği yönünde mesajlar verdi.

Ancak ABD basınında geçtiğimiz iki günde çıkan haberlerde, Biden'ın hafta sonu adaylıktan çekilme ihtimalinin olduğu yazılmıştı. Son olarak ABD Başkanı Biden, yaptığı yazılı açıklamada adaylık yarışından çekildiğini duyurdu.

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Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı.

Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk." ifadesini kullandı.

Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadesine yer verdi.

Kararı hakkında gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletti.