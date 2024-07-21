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        Haberler Magazin Rüştü Onur Atilla ile Nez'den yeni pozlar - Magazin haberleri

        Rüştü Onur Atilla ile Nez'den yeni pozlar

        Rüştü Onur Atilla, boşanma sonrasında geçirdiği bir hayli zor günleri geride bırakarak sevgilisiyle mutluluğun peşinde koşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 13:29 Güncelleme: 21.07.2024 - 13:30
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        • 1

          Sinem Ayyıldız'dan boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez ile ilişki yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla, oldukça zor günler geçirdi.

          Boşandıktan hemen sonra yeni bir ilişki yaşaması, Rüştü Onur Atilla'nın Sinem Ayyıldız ile evliliği sırasında Nez ile birlikte olduğu yönünde düşünceler oluşturdu.
          Eski eşinin; "Boşanmayı ben istemedim. Çocuklarımız ve geçmişimiz için son ana kadar çabaladım. Karşımda kırıcı ve net bir adam vardı. Her şey 5 ay içinde oldu. Herkes benim adıma konuşuyor ama ben toparlanmaya çalışıyorum" şeklindeki açıklaması da oluşan düşünceleri güçlendirdi.

        • 2

          Rüştü Onur Atilla, düşünüldüğü gibi olmadığını; "10 Haziran'da boşanma davası gerçekleşti. İnsanlar, 9 Haziran'da boşanmaya karar verip, 10'unda boşanmıyor. Bu bir süreçtir. Bu süreçte evliliğin içinde böyle bir durum olmadı. Biz, Nez ile sosyal medyada iki yıldır takipleşiyoruz. Kendisi mayıs ayının sonunda bizim oynadığımız oyuna geldi. Biz Nezle ilk defa orada tanıştık. Dava günü alınmıştı, dilekçe verilmişti. 10 yıllık evli olan biri olarak, 15 yıldır ilişkisi olan, 23 yıldır tanıştığı eşi ile ayrılık sürecine giren biri olarak bir an önce bir ilişkiye başlamak romantik bir ilişki kurmak gibi bir hayalde olan biri değilim. Kendi adıma çocuklarımın ve kendi eşimin hem maddi olarak hem de sağlık olarak, ruhsal olarak güvencelerini sağlamakla hükümlüyüm. Bu da böyle bu şekilde devam ediyor. Biz anlaşmalı olarak boşandık, mal paylaşımı nafaka tazminat olsun aramızda her hangi bir muhalefet olmadı. Bu anlamda bir gerilimimiz olmadı. Velayetle ilgili hiçbir tartışma ve husumetimiz olmadı. Bitti evlilik ve üzerine Nez ile böyle bir tanışmışlık, sohbetimiz muhabbetimiz gelişince böyle bir ilişki başladı. 25 yılda namusuyla kariyerini inşa etmiş bir kadının, asla böyle konularla gündeme gelmeyen bir sanatçının, meslektaşımın, sevdiğim insanın, sevgili Nez'in linç edilmesine izin vermem. Nez ve ben masumuz" sözleriyle dile getirdi.

        • 3

          Rüştü Onur Atilla, bir yandan eski eşinin açıklamalarıyla zor günler geçirirken diğer yandan Nez ile mutluluğun peşinden koştu.

          Çocuklarını tatile götüren Rüştü Onur Atilla, İstanbul'a döndükten sonra Nez'e olan özlemini giderdi. Atilla ile Nez, Kınalıada'ya giderek arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdi.

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