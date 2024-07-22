Ağrı Dağı'ndan acı haber geldi!
Tırmandıkları Ağrı Dağı'nda, olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cansız bedenleri 4 bin 900 rakımda bulundu. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, cenazelerin bulundukları yerden alınması için çalışma başlattı
20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan bir gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.
KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTI
AA'da yer alan habere göre AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı.
ZİRVEYE YAKIN BÖLGEDE ÇALIŞMA YAPILDI
Yerel rehber Barzani Ceylan ve bir arkadaşı, olumsuz hava koşulları nedeniyle dağın zirveye yakın bölgesinde kaybolan 2 kişiyi bulmak için gece saatlerinde zirveye doğru tırmanışa geçti.
4 BİN 900 RAKIMDA CANSIZ BULUNDULAR
Ceylan, Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cansız bedenlerini 4 bin 900 rakımda buldu.
CENAZELER ZİRVEDEN İNDİRİLECEK
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, cenazelerin bulundukları yerden alınması için çalışma başlattı.