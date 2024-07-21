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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe transferi bitirdi: Youssef En-Nesyri... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe transferi bitirdi: Youssef En-Nesyri...

        Fenerbahçe, uzun zamandır peşinde olduğu Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.07.2024 - 21:23 Güncelleme: 21.07.2024 - 21:23
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        Fenerbahçe transferi bitirdi
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        Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı. TRT Spor'un haberine göre Sarı lacivertliler, Sevilla ile yapılan pazarlıklar neticesinde 20 milyon euro seviyelerinin altında bir bedelle bu transferi bitirdi.3

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        Öte yandan Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak.

        En-Nesyri de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

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