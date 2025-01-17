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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor: 1 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor: 1 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golünü Cemali Sertel kaydederken; sarı-kırmızılılar bu gole Victor Osimhen (p) ile karşılık verdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.01.2025 - 18:55 Güncelleme: 17.01.2025 - 22:14
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        G.Saray'a Hatay çelmesi!
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        Trendyol Süper Lig'in 20. hafta açılış maçında lider Galatasaray deplasmanda küme düşme hattında bulunan Atakaş Hatayspor'la kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Hatay'ın golünü 28. dakikada Cemali Sertel kaydetti. Sarı-kırmızılıların golü ise 56. dakikada Victor Osimhen'den (p) geldi. Ayrıca Barış Alper Yılmaz'ın 79. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        Bu sonucun ardından 5 maç sonra puan kaybeden G.Saray 51 puana yükseldi. 3 maç sonra puanla tanışan Hatayspor ise 10 puana ulaştı.

        Ligin 21. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Hatayspor ise Kasımpaşa deplasmanında sahne alacak.

        17 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

        Hatayspor'a deplasmanda puan kaybeden Galatasaray'ın, deplasmanlardaki 18 maçlık galibiyet serisi son buldu.

        G.SARAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de Atakaş Hatayspor'a konuk olan Galatasaray'da son maça göre ilk 11'de tek değişiklik yapıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde geçen hafta RAMS Başakşehir'i 2-1 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Kerem Demirbay'ı yedeğe çekerken, Hatayspor karşısında futbolcunun yerine Berkan Kutlu'ya şans verdi.

        MURAT ŞAHİN İLK MAÇINA ÇIKTI

        Süper Lig'de zor günler geçiren Hatayspor, Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen Murat Şahin yönetiminde ilk maçına çıktı. Hatayspor'da stoper Cengiz Demir kırmızı kart, kaleci Erce Kardeşler ve orta saha Rui Pedro da sarı kart cezaları nedeniyle maçta forma şansı bulamadı.

        TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

        Karşılaşmaya ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, kale arkasındaki tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Mersin Stadı'ndaki tribünlerin kalan kısmında ise Hatayspor ve Galatasaray taraftarları, maçı yan yana izledi. Müsabaka öncesinde, 2 Ocak'ta vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıları çalındı. Galatasaraylı futbolcular, sahaya 6 Şubat 2023'teki depremleri andıkları "Bu destek hiç bitmeyecek" yazılı pankartla çıktı.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        9. dakikada sağdan hızla ceza sahasına giren Yunus Akgün, rakiplerini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı Berkan Kutlu'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun şutunda, top az farkla auta gitti.

        15. dakikada Galatasaray etkili geldi. Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Torreira'nın şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

        28. dakikada Hatayspor 1-0 öne geçti. Görkem Sağlam'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Rivas topu kafayla kale sahasına indirdi. Oluşan karambolde Cemali Sertel, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

        Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 Hatayspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

        53. dakikada Mertens, ceza sahasında Cemali Sertel ile girdiği mücadelede yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonun tekrarını inceleyen hakem Cihan Aydın, penaltı kararı verdi.

        56. dakikada penaltıyı kullanan Osimhen'in vuruşunda top, kaleci Bekaj'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1

        57. dakikada sarı-kırmızılı ekip gole yaklaştı. Mertens'in sağdan ortasında Osimhen'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

        63. dakikada Osimhen'in indirdiği topa hareketlenen Mertens'in şutunda, açıyı daraltan kaleci Bekaj gole izin vermedi.

        65. dakikada Galatasaray etkili geldi. Yunus Akgün'ün soldan ortasına yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda, kaleci Bekaj topu güçlükle uzaklaştırdı.

        Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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