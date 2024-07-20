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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bakan Kacır TÜRKSAT6A test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleştiğini duyurdu - Öne Çıkan Haberler - Teknoloji Haberleri

        Bakan Kacır TÜRKSAT6A test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleştiğini duyurdu

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKSAT 6A'nın 35 bin 786 kilometrede, test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleştiğini ve alanını genişletecek görev yükü antenlerinin bugün başarıyla açıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 23:42 Güncelleme: 21.07.2024 - 00:30
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        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
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        Sanayi ve teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜRKSAT 6A 35 bin 786 kilometrede, test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleşti. Yaklaşık 3 ay sürecek testlerin ardından asıl yörüngesi olan 42° Doğu yörüngesine doğru yola çıkacak. Uydumuzdaki Türkiye’nin haberleşme kapsama alanını genişletecek görev yükü antenleri bugün başarıyla açıldı. Bu ana kadar kusursuz bir iş çıkaran tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        #TÜRKSAT6A
        #haberler
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