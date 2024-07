Taste Atlas'a göre en popüler salatalar!

1- COLESLAW, ABD

İsmi Hollandaca lahana salatası anlamına gelen 'koolsla'dan gelen coleslaw, genellikle barbeküde pişirilmiş et veya kızarmış tavukla servis edilen bir garnitür. Aslen 18. yüzyılda Hollandalılar tarafından New York'a götürülmüş. Rendelenmiş lahana, mayonez, havuç, ekşi krema, sirke, şeker ve çeşitli baharatlardan oluşuyor. Salata her zaman soğuk olarak servis ediliyor ve genellikle hamburger, sandviç ve sosisli sandviçlerde kullanılıyor.