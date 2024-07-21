Taste Atlas'a göre en popüler salatalar!

4- CAPRESE SALATASI, İTALYA

Olgun domatesler, mozzarella ve taze fesleğenin birleşimi olan bu basit salatanın Capri adasında ortaya çıktığına inanılıyor. Caprese, Amalfi kıyılarında yetişen Re Umberto veya Fiascone domatesleri ve bir tür örgü mozzarella peyniri olan treccia di Sorrento ile yapılıyor. Salata için mozzarella ve domatesler kalınca dilimlenip bir tabağa diziliyor ve fesleğen yapraklarıyla süsleniyor. Tuz, beyaz biber ve bolca sızma zeytinyağıyla salata tamamlanıyor.