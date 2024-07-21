İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi

"ÇOK BÜYÜK BİR KAZANIM"

Marka tescilini almaları için artık önlerinde bir engel kalmadığına dikkati çeken Nar, "Uluslararası insanlık tarihine mal olmuş bir kültürel kavramın herhangi bir şirketin uhdesinde kalmamasını sağlamanın hukuki yolunu şu an açmış oluyoruz. Marka tescilini gerçekleştireceğiz" dedi. Karşısındaki firmaya marka devi olarak bakmadığını dile getiren Nar, "Elbette büyük, hacimli firma ama bundan 100 sene sonra o firma olmayabilir. Belki 100 sene sonra ben olabilirim. Dünyadaki ekonomik hareketlerin bu kadar kaygan bir zeminde olduğu yerde, bir markayı sanki dünyanın yaratıldığından beri varmış ve sonsuza kadar var olacakmış gibi değerlendirip, bütün bu marka haklarını o kişiye vermek zaten başlı başına yanlış. Ama bu büyük markalar için tanınmış 'marka' diye statü var. Bu statü yerel esnafın, küçük esnafın kendi topraklarımıza ait kavramları kullanmasını engelleyen bir içerik taşıyor. Mahkeme kararının bunun değişmesi yolunda çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Tam anlamıyla zafer değil, ama zafere giden yolda çok önemli bir kazanım. Mahkemenin kararı bana bu isim hakkını veriyor. Mahkemede onamış durumda" diye konuştu.