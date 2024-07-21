Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobil göle uçtu! 4 kişi kayıp - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Adana'da otomobil göle düştü: 2'si çocuk 4 kişi kayıp!

        Adana'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte bir otomobil Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu. Araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 11:47 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil göle uçtu! 4 kişi kayıp
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da Çatalan Köprüsü’nde kontrolden çıkan otomobil Seyhan Baraj Gölü’ne düştü.

        DHA'nın haberine göre araçta bulunduğu iddia edilen 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

        DEMİR KORKULUKLARI AŞTI

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Çukurova ilçesindeki Topalak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Çatalan Köprüsü’nde ilerleyen, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak demir korkulukları aşıp Seyhan Baraj Gölü’ne düştü.

        REKLAM

        ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve su altı ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, göle düşen araca ulaşmak ve içerisinde bulundukları iddia edilen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #adana
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinem'i 7 kez bıçakladı, tahliye edildi!
        Sinem'i 7 kez bıçakladı, tahliye edildi!
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        'Mezar ev' vakası! Erkek arkadaşının katiliyle sevgili oldu
        'Mezar ev' vakası! Erkek arkadaşının katiliyle sevgili oldu
        Korkunç iddia: Şila'yı zehirleyip öldürdüler!
        Korkunç iddia: Şila'yı zehirleyip öldürdüler!
        Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki Selahattin yaşamını yitirdi
        Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki Selahattin yaşamını yitirdi
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Ameliyat masasından konsere
        Ameliyat masasından konsere
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        İsrail Yemen'e saldırdı: Peş peşe açıklamalar geldi!
        İsrail Yemen'e saldırdı: Peş peşe açıklamalar geldi!
        Hekimoğlu geliyor!
        Hekimoğlu geliyor!
        94 yaşındaki oyuncunun büyük acısı
        94 yaşındaki oyuncunun büyük acısı
        Kavurucu sıcaklara ve sağanak yağışa dikkat!
        Kavurucu sıcaklara ve sağanak yağışa dikkat!
        Kimdi bu kolcular?
        Kimdi bu kolcular?
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        Filmlerden gelecek falı bakmak!
        Filmlerden gelecek falı bakmak!
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        Habertürk Anasayfa