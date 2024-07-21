Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?

REKLAM advertisement1

Yaz geldi, havalar ısındı. Kışın sıklıkla enfeksiyon veya başka nedenlere bağlı ortaya çıkan boğaz ağrısından kurtulduk diye düşünsek de yazın da boğaz ağrısı görülebiliyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Boğaz ağrılarını yazın da sık görüyoruz çünkü yazın da virüsler yaygın oluyor. Kışın okullar açık ve herkes bir arada ama yazın da havaalanları, oteller, yaz okullarına gidiliyor. Dolayısıyla yine yazın hastalıklar devam ediyor" diye konuştu.

BOĞAZ AĞRILARININ ÇEŞİTLİ NEDENLERİ OLABİLİR Çocuklarda meydana gelen boğaz ağrısının çeşitli nedenleri olabileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Sıklıkla virüsler etkendir. Başta rhinovirüs gelir, ardından koronavirüs, el-ağız-ayak hastalığı virüsü gibi çeşitli virüsler boğaz ağrısına neden olur" dedi. REKLAM Dr. Seçkin, "Beta ise tüm boğaz enfeksiyonlarının yüzde 15-30’undan sorumludur" diye konuştu.

DONDURMA BOĞAZ AĞRISINA YOL AÇAR MI? Yazın sıkça tercih edilen dondurmalar konusunda da aileler zaman zaman "boğaz ağrısına neden olur mu" endişesine kapılabiliyor. Dr. Seçkin, "Normalde ağrımaz. Hatta biz bir çocuğu nasıl alıştırırsak ileriki yaşlarında da soğuk yediğinde boğazı ağrımaz. Biz çocukları bebeklikten itibaren soğuktan korursak en ufak bir rüzgarda ya da buzlu su içtiğinde boğazı ağrıyabiliyor. Bunu anne ve babalar sık yapıyor. Bebekliğinden itibaren çocuk, hava koşullarına uygun, normal bir şekilde giydirilirse, daha fazla koruyucu olmazsak soğuk, çocukları hasta etmez. "REFLÜ YAPAN TÜM YİYECEKLER BOĞAZ AĞRISI YAPAR" Boğaz ağrısının yiyeceklerle de alakalı olduğunu kaydeden Dr. Seçkin, "Örneğin reflü yapan tüm yiyecekler boğaz ağrısı da yapar. Kızartma, çikolata, paket gıda, kavrulmuş-tuzlanmış-kaplanmış kuruyemişler, gazlı-şekerli içecekler boğaz ağrısı yapabilir. Evde hazırlanmış limonata, taze sıkılmış meyve suyu gibi içecekler bu tür sorunlara yol açmaz" dedi. REKLAM

BU BELİRTİLERE DİKKAT! Streptokok (bakteri) nedeniyle oluşan boğaz ağrılarına ilişkin de bilgi veren Seçkin, sözlerine şöyle devam etti: "Aniden başlar, çocukta yüksek ateş, baş ağrısı, yutkunma güçlüğü hızla gelişir. Beraberinde mide bulantısı, kusma, ishal, halsizlik, döküntü olabilir. Çocuk kendini hasta hisseder. Boyundaki ve çene altında lenf bezleri şişer, burunda iltihaplı bir akıntı olabilir. Öpücük hastalığında ise bademciklerin üzeri pamuk gibi kalın beyaz tabaka şeklinde kaplı olur. Daha ciddi bir durum olan bademcik veya etrafında apse gelişmişse çocuk konuşmakta, çenesini açmakta, yutmakta aşırı zorluk çeker. Boğaz ne kadar şişerse çocuk tükürüğünü yutmakta o kadar güçlük çeker, sürekli dışarı tükürür." Dr. Seçkin, her ateşle birlikte boğaz ağrısında test yapılmalı mı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Çocuğun boğazı şiş, kızıl döküntüsü, cildinde enfeksiyon varsa ve lenf bezleri şişmişse test yapılmadan da antibiyotik başlanabilir." Dr. Seçkin, "Antibiyotik tedavisi çocukların yüzde 30'unda gereklidir. Beta'nın sıklığı yüzde 30'dan fazla olmaz. Herbir hastalığın tedavisi ayrıdır. Boğaz ağrısına neden olan hastalık neyse o tedavi edilir" dedi. BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR? Boğaz ağrısına karşı evde yapılabilecek uygulamalara değinen Dr. Seçkin, "Boğazı ağrıyan çocuğa yudum yudum su içirmek gerekir. Çocuğun boğazını ıslak tutmak gerekir, boğaz kuruyunca ağrı daha da artıyor. Ayrıca çocukların 5-7 gün sağlıklı beslenmesini istiyoruz. Bu şekilde reflüyü azaltmış oluyoruz. Çocuk tatilde ise deniz suyuyla sık sık gargara öneriyoruz. Bu virüslerde de bakterilerde de reflüde de etkili. Ayrıca kırmızı renkli meyvelerin (kara dut, frambuaz, çilek) tüketilmesini istiyoruz. Ayrıca bal da en çok sevdiğimiz yiyecekler arasındadır. Çoğu boğaz spreyinde ve öksürük şurubunda bal bulunur. Çocuk 1 yaşından büyükse boğazı acıdığında günde 3 kez bir çay kaşığı bal yedirilmeli" diye konuştu.