Donald Trump, yardımcı adayı Vance ile beraber ilk kez seçim kampanyasına katıldı: "Demokrasi için kurşun yedim"

"DEMOKRASİ İÇİN KURŞUN YEDİM"

Vance ile birlikte sahneye çıkan Trump, "Benim demokrasi için tehdit oluşturduğumu söyleyip duruyorlar. Geçen hafta demokrasi için kurşun yedim." dedi.

Trump, "Şu anda Demokrat Parti patronları, sahtekar Joe Biden'ı oy pusulasından çıkarmak için kendi partilerinin ön seçim sonuçlarını reddetmeye çalışıyorlar." diye konuştu.