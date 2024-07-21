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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses, ameliyat masasından kalkıp Bodrum'da konser verdi - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses, ameliyat masasından konsere

        İbrahim Tatlıses, ameliyat masasından kalkıp Bodrum'da konser verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 10:42 Güncelleme: 21.07.2024 - 10:42
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        Geçtiğimiz günlerde, sevenlerinden helallik istediği Harbiye Açıkhava sahnesindeki konserinden saatler sonra kalp ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses, taburcu olduktan bir hafta sonra Bodrum'da konser verdi.

        Hayranlarının büyük coşkuyla karşıladığı İbrahim Tatlıses'i konserinde kalp ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu da vardı.

        Seyirciler arasında bulunan Niran Ünsal, sahneye çıkarak İbrahim Tatlıses ile birlikte; 'Kafama Sıkar Giderim', 'Yıkılmışım Ben', 'Seni Sana Bırakmam' şarkılarını seslendirdi.

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        Ameliyatla kalp kapakçığı değiştirilen İbrahim Tatlıses, taburcu olurken oldukça iyi olduğunu söylemişti.

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        #İbrahim Tatlıses
        #kalp ameliyatı

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