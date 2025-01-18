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        2 bölgede kar ve yağmur bekleniyor! İllerimizde hava durumu!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu dışında yurt genelinde bugün az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklık, bu iki bölgemiz dışında diğer bölgelerimizde normallerin 2-5 derece üzerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 07:08 Güncelleme: 18.01.2025 - 08:35
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        2 bölgede kar ve yağmur bekleniyor! İllerimizde hava durumu!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ UYARISI

        Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        2 BÖLGE DIŞINDA SICAKLIK YÜKSELİYOR

        Hava sıcaklığının, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 8, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 10, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 15, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 12, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 11, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE: 11, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 10, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 9, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 8, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 14, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 15, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 19, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 20, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 19, Parçalı ve az bulutlu

        MERSİN: 18, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 7, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 8, Parçalı ve az bulutlu

        SİVAS: 6, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 8, Parçalı bulutlu

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        ZONGULDAK: 9, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SİNOP: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

        TRABZON: 10, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ARTVİN: 4, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KARS: -4, Parçalı ve çok bulutlu

        ERZURUM: -3, Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA: 6, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 1, Parçalı bulutlu

        DİYARBAKIR: 11, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 13, Az bulutlu

        SİİRT: 10, Az bulutlu

        ŞANLIURFA: 13, Az bulutlu

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        #hava durumu
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