Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ UYARISI Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. REKLAM

2 BÖLGE DIŞINDA SICAKLIK YÜKSELİYOR Hava sıcaklığının, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 8, Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL: 10, Parçalı ve az bulutlu İZMİR: 15, Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ: 12, Parçalı ve az bulutlu BURSA: 11, Parçalı ve az bulutlu ÇANAKKALE: 11, Parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 10, Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ: 9, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 8, Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ: 14, Parçalı ve az bulutlu MUĞLA: 15, Parçalı ve az bulutlu ADANA: 19, Parçalı ve az bulutlu ANTALYA: 20, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 19, Parçalı ve az bulutlu MERSİN: 18, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 7, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 8, Parçalı ve az bulutlu SİVAS: 6, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 8, Parçalı bulutlu REKLAM ZONGULDAK: 9, Parçalı, yer yer çok bulutlu SİNOP: 12, Parçalı ve çok bulutlu AMASYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON: 10, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı ARTVİN: 4, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı KARS: -4, Parçalı ve çok bulutlu ERZURUM: -3, Parçalı ve çok bulutlu MALATYA: 6, Parçalı ve az bulutlu VAN: 1, Parçalı bulutlu DİYARBAKIR: 11, Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP: 13, Az bulutlu SİİRT: 10, Az bulutlu ŞANLIURFA: 13, Az bulutlu