CIA çalışanı suçunu itiraf etti

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için analist olarak görev yapan ve gizli belgelere ulaşım izni bulunan Asif William Rahman, İsrail'in İran'a yönelik saldırı planlarını başka kişilerle paylaştı. William Rahman suçunu kabul etti.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, William Rahman 34 yaşında ve Viyana doğumlu.

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ABD Savunma Bakanlığı avukatı "Sayın Rahman, paylaşılmaması gereken belgeleri paylaşarak Amerikalıların güvenine ihanet etti." dedi.

William Rahman, 4 gizli belgenin kopyasını alarak eve götürdü. ABD Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Rahman bu fiili birden fazla kere işledi.

William Rahman'ın işlediği suçtan ötürü en fazla 10 yıl hapis cezası alması bekleniyor.